曹興誠帶黑熊部隊號召「大罷免」 藍酸：富爸來了

聯電創辦人曹興誠（右）22日以志工身分率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」。（記者邱德祥／攝影）

藍白立委聯手大刪中央政府總預算，聯電前董事長曹興誠昨天邀集全台罷免 團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲亂政的立委。曹說，民進黨 稱當家不鬧事，這種心態是當家不管事，若民進黨不出來支持，就是國民黨 的傀儡；國民黨台北市議員柳采葳在臉書開酸，這幾天這些罷免團體，人力、物力資源急速上升，原來是找到了富爸爸曹董。

曹興誠表示，國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣還有很多人在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。

曹興誠指出，反共護台志工聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。台灣的藍綠對立，是中共和國民黨長年統戰挑撥造成的，藍綠彼此不是敵人，中共才是共同的敵人。

曹興誠批評，國民黨立委在立法院毀憲亂政，不反共卻投共，所以他們不配稱為藍色，而是紫色立委。他們不僅背叛了中華民國，還甘願充當中共侵略台灣的先鋒隊，砸爛台灣的紅衛兵，大聯盟第一件要做的事，就是藍、綠聯手，驅逐紫色。

柳采葳說，曹興誠和罷免團體召開記者會，在地方發春聯跑行程明顯發現，這幾天這些罷免團體，人力、物力資源急速上升，大量的宣傳卡車可以在路上橫行，原來是找到了富爸爸曹董，也因為有了金援，讓部分民進黨黨公職願意投入罷免。

她說，昨天記者會，跟罷免團體站在一起的，除了曹興誠還有爭議網紅八炯，說是蛇鼠一窩也不為過，才演幾天就不演了。

柳采葳表示，曹興誠積極支援罷免團體，一點都不意外，他號稱花了30億台幣不給國軍不給警消，就是要給黑熊學院，來支持沈伯洋抗中保台，讓他們去教種菜和去公益募款平台搶捐款，結果今年預算處處見到黑熊學院影子，在野黨當然把關，也讓曹董恨不得馬上要讓這些立委下台，報復在野黨立委。

柳采葳指出，其實大罷免運動，說穿了就是民進黨輸不起運動，曹興誠帶著他的黑熊部隊，不是打共匪，而是罷免在野黨，說穿了只是為了翻轉民進黨國會少數的事實，扭轉朝小野大的狀況，這就是民進黨的陽謀。