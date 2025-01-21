我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

高雄罷免許智傑、黃捷聯署 達一階門檻 分別有約3000件

記者石秀華／高雄21日電
高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高雄高6選區和鳳山區聯署站。(記者石秀華／攝影)
高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高雄高6選區和鳳山區聯署站。(記者石秀華／攝影)

罷免潮來襲，高雄今發起罷免綠委許智傑、黃捷的「雙罷劫」聯署行動，曾發起罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢，指黃捷背棄鳳山選民，到高6選區後，跟著民進黨吃香喝辣，競選高市議員未遂的市民朱磊，因不滿許智傑去角逐其他職務發起罷免，雙連署分別有約3000件，幾達第一階段門檻。

曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢指出，高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高雄高6選區和鳳山聯署站；徐尚賢表示，預計年後送件到中選會，台灣大罷免時代，高雄人不會缺席，民進黨立委別太囂張，別小看高雄人改變高雄的決心，別吃定高雄人對綠色恐怖的耐心，不論選罷法最後會如何，民間團體會遭遇何種困難，高雄人絕對不退讓，高雄人要正面回擊。

對於再度發動罷免立委黃捷行動，徐尚賢指出，「當時黃捷是時代力量出來的，後來無黨籍通過罷免案，2萬7000多票當選的議員，應該要好好服務鳳山，回饋鳳山選民，很遺憾她卻投入民進黨懷抱」。

徐尚賢表示，黃捷可能發現綠色奶水比較好喝，可以讓她在短時間成長茁壯，就毅然決然離開鳳山選區到高6選區，對於鳳山選民來說黃捷等於背叛鳳山選民，她到高6選區後，會不會在某個時間點又背叛高6選區，還不知道，但黃捷跟隨民進黨吃香喝辣，是全台灣老百姓無法接受的。

曾競選高雄市議員未遂的鳳山市民朱磊，因不滿選區立委許智傑「帶職參選」，控背棄參選承諾去角逐其他職務，發起罷免連署。司法改革黨中央決策委員李柏融說，在黨主席、也是律師的張靜指示下，到場聲援雙罷劫行動，要罷免做不好的立委。

住鳳山的曾姓男子正在聯署處寫聯署書參與罷免許智傑活動，曾男說，許智傑是鳳山在地立委，應該要做好鳳山區本務工作，還跑到外縣市罷免其他藍營立委，蹭大罷免行動，對於參選民進黨市長初選的動機不言可喻。

徐尚賢指出，第一階段門檻在3500份，目前高6選區罷免黃捷聯署約收3100分，罷免許智傑的聯署書約收3000份，但按照以往經驗，聯署書一定要多送，至少要到多送1成，如果可以，希望第一階段就衝到5000份，預計年後送是配合舊制，希望送件前這段時間可以衝到5000份的量比較保險

曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢（中）指出，高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷...
曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢（中）指出，高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高6選區和鳳山區聯署站。(記者石秀華／攝影)

罷免 民進黨 保險

上一則

旅遊業：陸團客若循遊金馬模式赴台「禁團令不攻自破」

下一則

精舍命案押4人 李威3度被檢約談…妻也出庭意外爆已婚

延伸閱讀

親綠民調 7成2認沒必要罷免 挺綠者也有6成不以為然

親綠民調 7成2認沒必要罷免 挺綠者也有6成不以為然
總預算攻防 部會加入戰局 藍批綠為大罷免添柴火

總預算攻防 部會加入戰局 藍批綠為大罷免添柴火
黑白集／草屯鎮長補選綠鎩羽 燒出罷免反指標

黑白集／草屯鎮長補選綠鎩羽 燒出罷免反指標
大罷免潮綠營主戰派抬頭 藍營鎖定4人反制

大罷免潮綠營主戰派抬頭 藍營鎖定4人反制

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告