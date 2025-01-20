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卓榮泰籲立院理性審預算 藍委：不會執政就請辭下台

記者王千豪／台北20日電
立法院繼續審查2025年度中央政府總預案，行政院長卓榮泰呼籲立院理性審查預算。國民黨立委李彥秀回嗆卓榮泰不會執政，就請立刻請辭下台。(圖／李彥秀辦公室提供)
立法院繼續審查2025年度中央政府總預案，行政院長卓榮泰呼籲立院理性審查預算。國民黨立委李彥秀回嗆卓榮泰不會執政，就請立刻請辭下台。(圖／李彥秀辦公室提供)

立法院會今天繼續審查2025年度中央政府總預案，行政院長卓榮泰上午親率閣員舉行記者會，呼籲立院理性審查預算。國民黨立委李彥秀表示，在野黨為人民看緊荷包，減幅不到3%，從院長到部長全面瘋狂出征、抹黑抹紅，搭配鋪天蓋地的「大罷免」，卓榮泰不會執政，就請立刻請辭下台，讓有能力的人來當行政院長。

李彥秀表示，今年度中央政府總預算歲出部分編列3兆1325億元(台幣，下同，約956.8億美元)，若不含追加預算案，與去年相比增加2806億元(約85.7億美元)，歲出成長高達9.8%，在野黨「通案」減列939億7500萬元(約28.7億美元)，減列數不到3%，且在減列後，今年度預算數仍然超過新台幣3兆元，不僅再度創下歷史新高，預算增幅更超過於去年民進黨完全執政下的數字。

李彥秀指出，2017年中央政府總預算為1.93兆，民進黨8年執政下來，中央政府總預算暴增為3.13兆，成長高達1.62倍，但另一方面，國債數字卻節節高升，2017年國債數字為5.48兆新台幣，平均每位台人負債23.3萬元，而最新的國債數字已經累積至5.88兆新台幣，平均每位台人負債25.2萬元，「政府花錢越來越大方，人民負債卻越來越多」。

李彥秀續指，如果考量13項超過2.5兆的特別預算，中央政府去年度度短絀高達4900億元(約149.5億美元)，未來5年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能，台灣面臨「財政地獄」的危險邊緣。

李彥秀批評，預算編列成長2806億元，成長幅度高達9.8%，在野黨為人民看緊荷包，減列不到1000億元(約305億美元)，減幅不到3%，民進黨從院長到部長，從名嘴到側翼，從部會小編到中央廚房全面瘋狂出征抹黑抹紅，搭配鋪天蓋地的「大罷免」，民進黨黨公職紛紛跳到第一線，根本就是用國家機器、網軍側翼進行「綠色威權」的鬥爭大革命。

李彥秀感嘆，顯然賴清德總統所說「尊重委員的預算提案」根本就是天大的謊言與笑話。如果預算創下歷史新高，增幅不低於完全民進黨執政時期，都可以說成「政府全關門」、「公務員失業」、「福利刪光光」，卓榮泰不會執政，就請立刻請辭下台，讓有能力的人來當行政院長。

預算 民進黨 國債

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