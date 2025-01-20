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總預算攻防 部會加入戰局 藍批綠為大罷免添柴火

台灣新聞組／台北20日電
立法院日前朝野黨團協商中央政府總預算案。（取材自國會頻道）
立法院日前朝野黨團協商中央政府總預算案。（取材自國會頻道）

立法院會今繼續審查今年度中央政府總預算案。針對執政黨批評在野黨砍預算，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，全世界哪一個民主國家不讓國會監督預算？被刪3%，就叫所有部會首長出來呼天搶地，這不僅是21世紀的「奇蹟」，也代表民進黨沒有能力執政。

本報系聯合報報導，立院將於明天休會，17日起處理總預算案，當天藍白聯手表決並二讀通過，刪除939億7500萬元（台幣，下同，約30億美元），約占總預算3%，今天繼續審查。然而，近日網軍側翼不斷拿出在野立委的提案單進行指控，就連部會也陸續加入戰局，包括財政部、疾管署、警政署及國土署等。

國民黨團書記長林思銘表示，行政院應該呼籲部會好好跟立院溝通討論，而不是錄製影片、散布假消息，其目的只是要故意帶風向，為「大罷免」添柴火。

針對財政部稱在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，依法發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，這是法定預算；而今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億元，財政部竟然用18.5億元來製造恐慌，讓外界誤以為統一發票獎金沒有了。

台北中國時報報導，王鴻薇痛批，各部會小編頻發哏圖，其實全由行政院「中央廚房」製作，部分藍委在部會發文後詢問該部會首長，結果很多部會首長都說不知情，甚至搞不清楚小編到底發什麼東西，卻讓這樣假訊息充斥在官方粉絲團，欺騙民眾，造謠中傷在野黨，台灣已沉淪為民進黨小編治國的時代。

國民黨立委邱鎮軍也說，行政院就是假訊息「中央廚房」，從製作圖卡到媒體發布無所不用其極威脅地方、情緒勒索。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民進黨花盡力氣認知作戰，民眾黨是在盡力解決問題，如學前教育預算問題，教育部次長葉丙成致電溝通，因此他和國民黨召委萬美玲通過電話以後，就點頭同意，一元都沒刪，「該給的錢，民眾黨從來沒有少給」。

聯合報報導，民眾黨立委張啓楷表示，民進黨政府把監督和刪減預算汙名化，甚至是抹黑造謠、煽動弱勢，放假訊息挑撥民眾跟在野黨對抗，聲稱影響統一發票獎金、勞工紓困貸款及老農津貼，這些全部都是不實指控。

預算 國民黨 民眾黨

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