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新聞眼／藍白回歸理性監督 莫陷綠營罷免圈套

記者 蔡晉宇
立法院連日針對中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，「刪除3000億台幣預算，政府還有2.9兆台幣可以用」。（本報資料照片）
立法院連日針對中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，「刪除3000億台幣預算，政府還有2.9兆台幣可以用」。（本報資料照片）

今年度總預算案已完成通案刪減部分，刪除總預算939億元（台幣，下同），創下刪減史上新高，其中媒體文宣費統刪六成、水電費統刪一成，剩下約800個提案則留待明後天院會處理。時值民進黨拋出大罷免議題之時，民進黨樂見的，正是不明就裡地刪減預算，替罷免增加柴火，藍白務必在表決大戰前再次審視爭議提案，避免進入綠營圈套。

民進黨在這回總預算戰中策略清晰，眼看席次不如人，實質協商、坐下來談已無法得分，祭出的是誘敵深入的雙線作戰，由黨團總召柯建銘透過冗長發言，故意癱瘓協商，讓藍白所有提案就直接進入表決，再由部會大軍、側翼空戰加上外圍組織三管齊下，論述在野黨惡搞總預算，升高仇恨值，爭取更大的民意支持。

執政黨近日連轟猛炸的在野黨所提刪減案，當中確實不乏可再議之處，例如財政部就指出，統一發票給獎經費慘遭刪減18.5億元，恐剝奪民眾兌獎小確幸；中研院的水電費一度遭減列三成，恐迫使研究室多數設備被迫停止運作或縮減規模，都是案例。

在野黨監督政府預算天經地義，但要留意的是，須針對以往問題所在刪減或是凍結，而不是任由有道理的、沒道理的提案，統統攪和在一起表決大亂鬥；且刪減或凍結案，應該聚焦一、二級政務機關當中，在諸如專門製作哏圖的行政院新聞傳播處、豢養「1450」、補助黑熊學院等，這些都是可能藏汙納垢的項目，應該精準打擊。

又如，砍出國差旅預算也應以一、二級政務機關為目標，他們確實有餘裕，三級機關出國差旅經費都相當捉襟見肘，很多都是事務性或技術性的出訪交流。

一旦刪減預算提案擴及三級機關事務單位，或如中研院等相對意識形態低的學術單位，除了確實可能影響業務推動，造成社會觀感會不佳外，更可能得罪依法行政紀律強的基層公務員，這些都是政府的基本盤，不可不慎。

對於總預算大刀恐引發後座力，藍白陣營並非無警覺，內部也迭有怨言。多達800多項預算提案，內容五花八門，確實仍多有需調整之處，藍營應該在20日表決前檢視合理性，並進行整併，才能符合大多數民眾對監督預算的理性期盼，更避免為大罷免潮蓄積柴火。

預算 罷免 民進黨

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