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公視董監事審委出爐 藍綠互嗆 遴選恐再陷僵局

記者蔡晉宇、屈彥辰、張曼蘋／台北19日電
遴選公視董監事的15位審查委員名單出爐，引發藍綠互批，朝野戰火延燒到公視戰場。(記者潘俊宏／攝影)
遴選公視董監事的15位審查委員名單出爐，引發藍綠互批，朝野戰火延燒到公視戰場。(記者潘俊宏／攝影)

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第八屆董監事前哨戰又接續要開打。

由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例推舉，15位審查委員名單出爐，藍批綠推薦委員多御用面孔，綠反批藍推薦委員很多「藍到泛紅」，朝野戰火勢必延燒到公視戰場。

公視董監事過去遴選不易，曾延宕近1000天才完成改選，原因在於選任董事需經審查委員會四分之三以上同意的超高門檻。2023年修法後，雖將門檻降至三分之二同意即可出任，但本屆改選經朝野協商後，由國民黨立院黨團推舉7人、民進黨團7人、民眾黨團1人組成審查委員會，朝野均無法單獨通過三分之二門檻，也意即三分之一、5位審查委員即可「少數否決」的情況。公視董監事遴選恐再陷僵局。

攤開藍綠白黨團推薦的學者名單，藍營為馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑；綠營推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團則推薦杜聖聰。

名單才出爐，馬上引發朝野互批。一位民進黨立委表示，若名單屬實，馬詠睿、潘祖蔭都曾任中天董事長，廖元豪是藍營御用學者，陳宜民是國民黨前立委，蕭旭岑是前總統馬英九大將，吳永乾更曾被指涉與中共關係密切。

國民黨立委王鴻薇表示，綠營推舉的名單裡，陳東升是民進黨智庫要角、蕭新煌是獨派學者，其他也多是民進黨熟悉的御用面孔。民進黨所有人事都是這樣，不管是大法官人事、通訊傳播委員會（NCC）委員一定要有自己人才會安心。這些人都是專門為民進黨把關，該怎麼擋在野黨的就怎麼擋，就是黨派出來的監軍。

曾擔任過審查委員的國民黨立委陳學聖不諱言，若民進黨無按政黨比例提名董監事的雅量，最後可能「團滅」。

陳學聖認為，如果民進黨不願按照上次他跟柯建銘的默契，董監事便會難產。如果民進黨不願意同意，就是證明公視在民進黨主政下，並非公正超然，民進黨希望讓其屬意的人選擔任公視董事長。但在少數否決的情況下，門檻依舊很高，最後甚至可能「團滅」。

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