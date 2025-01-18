黑白集/廢軍訓、搞民防 變成黑熊學院一門好生意

警政署編列2000多萬台幣預算 ，密件發文地方警局，指名由黑熊學院、壯闊台灣等團體協辦民防訓練。內政部 長劉世芳答詢稱，推薦黑熊學院只是「供地方參考」，尚未實際執行。廢話！預算還在審，當然沒執行；若在野黨沒揪出，不就偷渡過關了？

這就是民進黨 豢養側翼的標準手法：中央發文授意，地方承旨辦理，然後民團和綠媒分食公帑而肥。比較引人注意的是，黑熊學院民防課程的樣態：從「零日餐桌」的蔬菜種植求生，到基礎的包紮救護和避難，乃至親子園遊會的逃生消防，似乎活動的趣味性遠大於生存防衛訓練。令人想不透：這何需特別委託黑熊辦理？

時移勢易，兩岸關係緊張，民防當然也能變成一門好生意。問題是，為什麼要由黑熊學院、壯闊台灣獨攬？君不見，什麼步槍瞄準、什麼包紮急救，乃至愛國反共，都是以前高中軍訓、護理課教授的東西。如今，民進黨在廢掉軍訓護理、要求教官退出校園後，突因抗中保台而想到「民防」的重要，不覺得自己荒唐嗎？廢掉軍訓，再花公帑又收費教民防，真是生財有道！

學生上軍訓固然可笑，但比起黑熊教種菜、包紮、打漆彈而誇稱是「全民防衛」、「社會韌性」，顯然務實得多。因天下太平而廢軍訓，現在卻為挑起戰端而大搞民防，民進黨真矛盾！