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跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

賴韓會周四登場 在野等看賴遞橄欖枝 盼雙方好好談

台灣新聞組／台北13日電
立法院長韓國瑜即將率團參加美國總統當選人川普的就職典禮。（記者杜建重／攝影）
立法院長韓國瑜即將率團參加美國總統當選人川普的就職典禮。（記者杜建重／攝影）

賴清德總統在元旦當天表示將邀請立法院長韓國瑜咖啡，「賴韓會」本周四登場，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，盼藉此機會針對朝野和解交換意見，建立好的溝通模式。

總統府對於「賴韓會」的時間並未證實，不過，將隨韓國瑜飛美參加準總統川普的就職典禮的民眾黨立委陳昭姿 ，證實已經收到通知，賴總統邀請韓國瑜及同行的立委「喝咖啡」時間為16日上午9時30分。

這是韓國瑜首度受賴總統指定率團出訪，隨行立委包括國民黨立委李彥秀、葛如鈞、柯志恩及民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴、民眾黨陳昭姿等人。韓國瑜出發前夕，將和代表團成員一起赴總統府會見賴總統。

陳昭姿表示，朝野立委代表國家出訪，按慣例本來就會先致意，「這個喝咖啡應該是例行性」，至於是否為賴遞出橄欖枝，「我當天可以去感受。」她說，既然賴總統邀請大家喝咖啡，還是想要聽到他的想法跟態度，包括此行訪問美國的任務目標，以及希望訪團成員代為表達什麼意見。

葛如鈞表示，總統會晤代表團一行是慣例，可見台美關係的努力不只是不分朝野共同守護更大的民主，也是「Team Taiwan」的共識。

國民黨立委張嘉郡表示，台灣各界都希望賴韓坐下來好好談一談，讓國家步入正軌，以穩定照顧民生，經濟上有所突破；此外，希望賴總統先呼籲民進黨團冷靜，該為台灣考慮，而不是為民進黨考慮。

吳思瑤表示，她認為這場會面有兩層意義：首先，賴總統與韓國瑜等代表團成員會面時，除了表達感謝，也期盼韓國瑜向國際社會釋放正確、與賴總統外交路線保持一致的訊息，這是此行的重要目的；第二，也藉此機會，針對朝野和解交換意見，建立好的溝通模式。

韓國瑜 咖啡 民進黨

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