民調：蔣萬安施政滿意度達67% 再創新高

台北市政府研考會公布最新民調，67%市民滿意蔣萬安的施政表現，達上任後歷次調查新高。(記者林麗玉／攝影)

台北市政府研考會公布最新民調 ，67%市民滿意蔣萬安 的施政表現，達上任後歷次調查新高，另外有18%表示不滿意、15%無反應。研考會表示，過去一年調查資料，蔣萬安市長滿意度穩定維持在65%左右。對此，綠營批評「會不會自我感覺太良好」，民眾黨議員則認為，北市連爆兒少、食安等議題，無法在這分民調中顯見。

研考會民調指出，市府在各項施政方面皆獲得市民肯定，在醫療健康、治安、公安消防以及環保等面向滿意度在75%以上；在教育、文化活動、社會福利、觀光 活動以及帶動城市運動風等滿意度均保持在64%至72%之間；經濟發展及交通也有過半數以上市民滿意，滿意度各為56%、52%。

另外，市政府的行政效能及生活品質亦獲大多數市民的肯定與認同，70%的市民對市政府的行政效率表示滿意，而有82%的市民對台北市的生活品質感到滿意。

對此民調，民進黨市議會黨團總召簡舒培說，研考會又要幫市長擦脂抹粉嗎？會不會自我感覺太良好，市長就是三寶爸，花拳繡腿，實質需要決策能力時看不到市長，特別是最近的饗饗、寶林茶室中毒案，衛生滿意度卻如此高？

國民黨團總召張斯綱表示，蔣萬安目前施政，市民已可以接受，尤其對照中央搞政治鬥爭的氣氛，台北市政能夠一步步去落實，市民更有對照感。他建議，蔣萬安未來順利爭取連任後，要思考下一任期的重大建設，找出有別於台北大巨蛋的新標竿型政策。

民眾黨團總召陳宥丞認為，這份民調是對於台北市政的整體感受度，而非對於蔣萬安個人施政滿意度。此最新民調無法突顯台北市民現在真正在意的兒少、食安等議題。他說，蔣市府面對與遠雄談判大巨蛋迄今仍牛步，這些都無法從數據上客觀呈現，比較可惜。蔣萬安上任已經兩年，應回頭檢視自己曾經的承諾、過去對前朝的批評，他把這兩件事做好，這一任期才算是及格。

北市府表示，目前台北市尚有捷運工程以及各項交通改善工程措施持續進行，市民對交通壅塞、公共運輸效率及道路品質改善有較高期待，市府各單位將持續努力優化交通品質。此外隨著大巨蛋啟用經濟效益加成，台北市在產業推動、商圈活絡或觀光旅遊特色活動將更能靈活發展。

這分民調時間在去年12月10日至13日晚間進行，成功訪問20歲以上台北市民1075人，2143人拒訪，包含受訪者聽完開場白沒說話就掛斷，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99個百分點內。調查方式以北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換進行電話抽樣調查，以性別、年齡、教育程度及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。