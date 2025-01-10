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柯建銘：會一直提改選立法院長 韓國瑜：別挖斷橋

記者蔡晉宇、黃婉婷／台北10日電
立法院長韓國瑜（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）9日在朝野協商上演「雙霸」延長賽，韓稱柯「院長未遂」，柯自稱「臨危總召」。(記者許正宏／攝影)
立法院長韓國瑜（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）9日在朝野協商上演「雙霸」延長賽，韓稱柯「院長未遂」，柯自稱「臨危總召」。(記者許正宏／攝影)

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出罷免立法院長韓國瑜，提案卻被藍白聯手封殺，昨天戰場延伸到朝野協商，柯建銘、韓國瑜一來一往過招，宛如「雙霸」延長賽，柯建銘稱，民進黨團未來「每次院會都將提案改選」。

針對「雙霸」，民進黨主席賴清德、秘書長林右昌雖有所保留，昨天朝野黨團針對憲法訴訟法覆議案協商，儘管未達共識，兩小時協商卻再度成為罷免戰場。

柯建銘會前受訪時先嗆聲，「民進黨團接下來每次院會都會提案改選立法院長，就算被封殺列入紀錄也沒關係」，這是民進黨的基本價值，他也推崇立法院前院長王金平、蘇嘉全、游錫堃，堅持充分協商。

協商開始後，柯建銘發言前先向韓國瑜鞠躬喊「敬禮」，韓國瑜趕忙起身回禮，還打趣說，「院長未遂（指柯建銘），變院長（指韓國瑜）殺手了」，柯建銘則回應，「我是院長未遂沒有錯，但我也是臨危總召」。

接著，柯建銘光程序發言就長達25分鐘，主張覆議案保證如期處理，不然就是民進黨違憲。他也說，立法院再打架下去會出人命，他也曾對國民黨團表示，以後都不要打架，表決輸就算了，該釋憲就釋憲。

柯說，昨上午國民黨團總召傅崐萁打給他，他也說，大家老兄弟，好好談。但他強調，立法院不是韓國瑜一個人的武林，先前財劃法、選罷法、憲訴法表決通過卻不送出，韓就是罪魁禍首。

韓國瑜最後打斷柯建銘說，柯是最資深的立委，希望能一言九鼎，協商是討論憲訴法，若偏離主題太多，會變成「九言一鼎」，那就不好了，「我在努力搭一個橋梁，你不要把橋挖斷了」。

最後一次發言時，柯建銘站上發言台，作勢發現忘了和主席示意，連忙走向前朝韓國瑜鞠躬，並說「韓院長賜我發言機會，很感謝」。韓國瑜也連忙離開座位要扶起柯建銘。柯建銘該次發言達42分鐘，儘管發言內容並無對焦主題，韓仍說「這42分鐘我是最專心聽的，眼神始終看著柯總召」。

韓國瑜說，連兩次協商無法達成三黨共識，他非常遺憾，該案無共識提送院會，依議事規定處理。民進黨團隨即抗議，柯建銘也說，明天再協商也可以。但韓國瑜並未再理會，和國民黨團、民眾黨團代表一同離席。

對於罷免議題，行政院發言人李慧芝昨天說，罷免是憲法賦予人民的權利，政院都會做好準備；民進黨立委林俊憲則表示，大罷免的成與敗，無論民進黨願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗，最好的方式是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰。

柯建銘 韓國瑜 民進黨

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