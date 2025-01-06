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新聞評論／綠色詭計被破 民進黨發動民主內戰？

聯合報社論
行政院長卓榮泰（左）越俎代庖拍板憲訴法覆議案。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰（左）越俎代庖拍板憲訴法覆議案。（本報資料照片）

2025開年首次行政院會，對立院三讀修正的「憲法訴訟法」提出覆議，賴清德總統火速核可。覆議案料將遭在野黨否決，憲訴法將進入暫時處分和釋憲的憲法法庭攻防。賴政府完整複製了消滅國會改革法案的路徑，但論述上更顯霸道，攻防上更見詭詐，狡計被破則變臉發動民主內戰。

行政院說明憲訴法修正有三大問題，包括癱瘓憲法法庭運作、違反權力分立原則、喪失權利救濟功能。行政院所言均涉大法官職權行使方式，但奇特之處是，政院強調提覆議是行政院自己的權力，不需要跟誰討論，司法院也沒有來商量，行政院是自行研議發現憲訴法條文有問題，在司法院沒有來詢問討論的情況下，就自行提起覆議。

憲法增修條文固然規定，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，移請立法院覆議，但憲訴法規範司法院所屬憲法法庭的運作，行政院有何窒礙難行之處？甚至不必與司法院商量，就越俎代庖逕自提起覆議，置司法院於何地？

賴總統與行政院長卓榮泰都指責立法凌駕司法，違反權力分立原則。但大法官由總統提名、立法院同意，憲法法庭的組織與運作方式也須經國會立法，此皆本於權力的分立原則與制衡精神，並賦予民主正當性。沒資格插嘴的行政院，卻不僅插手，還代管司法院，到底誰在破壞權力分立？

中華民國大法官釋憲與裁判，從「總額過半數出席，總額過半數同意」、「全體三分之二出席，全體過半數同意」、「總額四分之三出席，出席四分之三同意」、「現有總額三分之二出席，出席三分之二同意」，到「現有總額三分之二評議，現有總額過半數同意」，門檻多次修改；如今再改為「10人評議，9人同意」，釋憲恢復嚴謹，不說與行政院職權無關，司法院也很難說清楚為何窒礙難行。

目前仍有八名大法官，憲法法庭尚非無法運作，只是不能作成法律違憲判決。只要總統盡速補提名藍白綠可以接受的大法官人選，憲法法庭的運作，何窒礙之有？賴政府不此之圖，卻任由行政院撈過界，破壞權力分立原則。卓榮泰還當起糾察隊，斥責立法不得侵害司法權，赤裸流露權力凌駕司法、甚至把司法當家奴的霸道心態。政院獨尊、貶抑司法，根本是權力至上，霸道為贏。

不過，選罷法修正壞了民進黨選輸翻桌的圖謀，財劃法修正讓賴政府無法集權又集錢，憲訴法修正更將收繳綠色政權的捍衛武器。民進黨非擋三法不可。但青鳥包圍國會和綠委肉身坦克，都擋不住藍白的優勢和意志，改由賴清德「更大的民主」上場。其中覆議、暫時處分、釋憲是基本動作，大罷免潮已在試點擴散中，公投則尚在醞釀觀風向。

令人不齒的是鑽巧門、施詭計的心態。包括可能利用立法院長韓國瑜率立委訪美賀川普就職時覆議翻案；或者先公布選罷法、財劃法，利用時間差讓大法官宣告暫停處分；甚至利用公告到生效的三天空檔讓大法官凍結三法。藍營識破機關，也利用時間差反制綠色詭計，先送憲訴法，緩送選罷法、財劃法，堵住巧門，讓綠委總召柯建銘怒急攻心，歇斯底里揚言罷免立院正副院長和全部區域藍委，潑掉賴清德的和解咖啡，製造更大的衝突與混亂。

新年伊始，總統區分大小民主，行政院長越位託管司法，立院黨團總召全面發動民主內戰。其實憲法法庭還沒窒礙難行，但憲政民主已因綠色威權踐踏民主、干預司法、毀憲亂政，而窒礙難行。

大法官 賴清德 罷免

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