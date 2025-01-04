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柯案對比鄭文燦案 郝龍斌：選擇辦案 藍綠白有別

記者張曼蘋、屈彥辰／台北4日電
台北市前市長郝龍斌質疑檢調選擇性辦案。（本報資料照片）
台北市前市長郝龍斌質疑檢調選擇性辦案。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲再被裁定羈押禁見，台北市前市長郝龍斌昨天以台鹽前董事長陳啓昱案、桃園市前市長鄭文燦案，對比柯案，質疑檢調選擇性辦案，藍綠白有別，讓民眾感受到司法的雙重標準和對於政治權力的傾斜。

郝龍斌表示，相較柯文哲案，陳啓昱在掏空台鹽綠能光電案後，竟在地院裁定無保釋放後，失蹤達24日，期間可能進行串證、滅證等違法行為，但檢調似乎無從查察。鄭文燦貪汙案7年前已有人檢舉，但檢調未採取行動，直到現在才有500萬（台幣，下同，約15萬美元）收賄證據，證人轉為汙點證人後才開始辦案，拖延辦理、選擇性辦案，都無法讓人信服。

郝龍斌也指出，新竹市長高虹安在貪汙11萬元的案件中被起訴，而宜蘭縣長林姿妙則被控洗錢112萬元，兩人在政治迫害的指控下被停職。從柯文哲被羈押、高虹安與林姿妙被停職，到陳啓昱的縱放、鄭文燦案的延遲辦理，暴露司法單位顯著差異。

國民黨立委賴士葆說，過去四個月黨檢媒合演的偵查大公開，柯文哲涉嫌違法的大小事證，整天出現在各談話性節目、社群媒體、報章雜誌等被誇大渲染、公審。但起訴書公開，證實媒體事先獨家報導的內容，都是檢方起訴書內容，連司改會都出面指責偵查不公開的法令被破壞，司法公信力嚴重受損。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣司法的高度不確定性再添一例，剝奪人身自由，是對人權最嚴厲的剝奪，等同剝奪所有一切人權，北檢起訴證據連民進黨創黨元老、美麗島辯護律師謝長廷都說薄弱，「再押柯文哲三個月能改變什麼？台灣還能自稱人權立國？」

民眾黨呼籲賴清德總統停止用司法對付政敵，民進黨發言人吳崢說，當司法出現期待結果時，民眾黨就高喊司法正義；但當司法判不合意時，又說司法已死、政治力介入，民眾黨才是運用政治力向司法系統施壓。

柯文哲 民眾黨 鄭文燦

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