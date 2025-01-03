高虹安詐領助理費涉貪 高院聲請釋憲停審 停職處分不變

新竹市長高虹安被控詐領立院助理費，一審依貪汙判刑7年4月並停職；高院合議庭認為立院組織法條文有違憲之虞，2裁定停審並聲請釋憲。(本報資料照片)

新竹市長高虹安被控詐領立院助理費11萬6000元(台幣，約3526美元)，一審依貪汙判刑7年4月並停職，二審合議庭認為，立院組織法聘用助理的規定牴觸憲法18條公職人員身分應受制度性保障意旨，危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，昨裁定停審並聲請釋憲。

高虹安昨天說，肯定台灣高等法院合議庭從憲法高度及人權保障角度聲請宣告違憲，重申「沒有貪汙不法，希望司法盡快還我清白」。

內政部長劉世芳表示，高虹安停職狀態沒有改變；內政部補充，高虹安因涉犯貪汙被一審判決有罪，依地方制度法78條第一項規定予以停職，高院 裁定停審，地院判決依舊存在，因此停職處分沒有改變。

立法院組織法第32條規定「立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算 。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」不過高院合議庭認為此條文違憲。

高院合議庭由許永煌任審判長，陪席法官雷淑雯、受命法官為郭豫珍。合議庭認為，多年來各級法院因地方民代公費助理經費、加班費問題而涉訟的判決有二百多筆，但立委涉此問題被判有罪「高虹安是第一人」。地方民代判決所持見解是否當然適用於立委，關鍵在於立法院組織法第32條與「地方民代補助條例」第六條的制度設計、性質是否相同，此部分有疑義，實務上如何操作，立法者未規範事項可否由個案法官審查，也有疑問。

高院指出，若採狹義概念將經費與立委公費助理「薪資」絕對畫上等號，即不能勻用於其他各項費用，請領經費數額必須是公費助理實際薪資，除非公費助理自願提供立委辦公室統籌運用，否則即不合法。但廣義概念可認定得由立委本於雇主身分，於聘任公費助理所需各項經費需求，在不逾「定額」範圍內，由立委自由分配運用，縱使與個別公費助理實際取得薪資略有出入，只要確有聘僱法定額數公費助理，用於與公費助理權益有關或協助委員問政所需即合法。

法界人士表示，憲法法庭目前有8名大法官 ，可裁定是否受理釋憲案，但憲法訴訟法修正後，要10名大法官才能評議、審判，行政院也正對憲訴法修正案提出覆議，釋憲案是否順利進行，有待觀察。

台灣高等法院審理新竹市長高虹安貪汙案的合議庭認為立法院組織法有違憲疑慮而聲請釋憲，立法院人士指出，確實規範不夠明確，沒有明列多少預算，也未規定臨時助理費、加班費、獎金如何運用，有修法必要。

立法院人士指出，低薪高報再請助理回捐辦公室的做法雖相當罕見，但每個助理資歷、能力不同，薪水自然有高有低，立委要如何運用，法律並未明確規定，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」反而較詳細。

國民黨立委吳宗憲表示，關於助理費性質，政府與司法界不能再擺爛不管，全台有太多人被此事影響，該成罪或該除罪應明確規範，這不光是政治攻防問題，而是全面性問題。

民眾黨立委黃珊珊表示，高院聲請釋憲的白話文就是，立法院組織法規定不明確，除明顯人頭冒領或中飽私囊的犯罪，制度規範不明會讓當事人無法預見可能犯罪，審判實務對地方民意代表判決是否適用於立法委員也有疑義，高院法官能有道德勇氣，不問顏色、只問對錯，實屬難得，「高院法官正在寫歷史」。

民進黨立委陳冠廷說，立法院通過「憲法訴訟法」修正案，要求大法官作成違憲宣告時需有九位以上同意，將造成憲法法庭停止運作，連帶影響重大案件提起釋憲程序，對在野刻意癱瘓憲法法庭的修法感到遺憾。國民黨立委李彥秀說，綠委將高院釋憲連結到憲訴法修法與覆議案，不僅是對司法體系專業的踐踏，更是台灣民眾長期對司法信任度低迷的主要原因。