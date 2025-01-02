柯文哲交保高院提7疑點 指台北地院「似嫌速斷」

台北地檢署對柯文哲等四人交保裁定二度抗告，台灣高等法院以柯等人勾串空間大，1日晚裁定再發回台北地方法院更裁。（記者曾學仁／攝影）

台北地檢署前天對民眾黨 主席柯文哲 等四人交保裁定二度抗告，台灣高等法院合議庭由受命法官楊志雄、庭長謝靜慧，陪席法官吳志強組成，昨晚裁定，以柯等人勾串空間大，台北地方法院認四人無羈押必要「似嫌速斷」，再發回更裁。

北院去年12月26、27、29日訊問柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告彭振聲，除彭坦承圖利，其他四人都不認罪。高院 指四人多所辯解，從卷證資料來看，被告否認的答辯未盡相符，更指出七大疑點，認為顯有勾串空間。

柯文哲去年5月26日以LINE傳訊息給彭振聲；威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人與柯文哲於同年5月1、8日互傳訊息；柯文哲與沈慶京案發後於陶朱隱園、威京集團總部密集碰面；沈慶京6月23、30日、8月14日分別與應曉薇、威京集團法務經理陳俊源、應曉薇助理吳順民相互通聯；應曉薇偵查期間刪除與沈慶京及其他同案被告、證人通話紀錄；柯文哲同年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息；李文宗同年8月11日以LINE指示胞妹李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，被認為都是在勾串、滅證。

高院認為，趨吉避凶、脫免罪責是基本人性，柯文哲為台北市前市長、民眾黨前主席，沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗是眾望基金會董事長，他們與共犯、同案被告、相關證人間，有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，有事實足認四人與相關人間有高度相互勾串可能。

柯文哲口中「愛玩的小朋友 」秘書許芷瑜（綽號「橘子」），經常替柯文哲收受巨額現金且逃出台灣。既然還有其他共犯尚未到案，共犯或證人也未經檢察官、被告及辯護人行交互詰問，高院認為四人與其他共犯有勾串空間。

對於北院裁定柯等四人雖有滅證及勾串共犯證人可能，但檢察官偵查完備提起公訴，四人於偵查中羈押禁見，重要證人均於偵查中具結證述，被告等人供述、證人證述是否可採，僅屬證據取捨事實認定問題，認為四人無羈押必要，高院認為「似嫌速斷」，是否妥適並非無疑。

高院指出，現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺，四人保釋在外，顯可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串，並不因四人、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述而有區別。既然有勾串可能，僅憑原裁定命他們具保後不得與同案被告或證人接觸，是否真能防免，並使被告、證人證詞不受汙染，大有疑問。

北院裁定沒有說明具體執行方法，高院認為理由不備，檢察官抗告有理，因此撤銷原裁定、發回更裁。

對於高院昨天再度發回更裁，民眾黨表示，柯文哲已經提高具保金至7000萬元台幣（約213萬美元），且正式請辭民眾黨主席，履行先前對法官所為之承諾，「不應以單方面之臆測，而作為撤銷發回之理由。」民眾黨對此結果深表痛心與不解，台北地檢署起訴的基礎證據薄弱，依照前一回高等法院撤銷發回的理由，柯文哲已遭提高具保金，達到史無前例的7000萬元台幣，並且執行科技設備監控，到底有什麼再被羈押的理由？