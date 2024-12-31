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選罷法、財劃法未送總統公布 藍咨請延緩 綠嗆「罷韓」

記者林銘翰、王千豪／台北31日電
日前完成三讀的選罷法、財劃法修正案，迄未送請總統公布，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）30日批評立法院長韓國瑜違法違憲。(記者曾吉松／攝影)
日前完成三讀的選罷法、財劃法修正案，迄未送請總統公布，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）30日批評立法院長韓國瑜違法違憲。(記者曾吉松／攝影)

立法院日前通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，民進黨團總召柯建銘昨表示，立法院未依法咨請總統公告選罷法及財劃法修正條文，竟然出自國民黨籍召委的一紙公文；民進黨團要求立即處理，否則將直接提告、發動罷免立法院長韓國瑜

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍近日行文韓國瑜，延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。徐欣瑩指出，選罷法三讀修正的內容攸關罷免案提議人、連署人應附身分證影本等，同法甫審查通過的條文與其具有重大關聯性，為求修法周延，要求配合相關法律案一併公布。

陳玉珍指出，財劃法涉及明年度中央政府總預算案，總預算案正在各該委員會審查，為避免影響審查時程及審議結果，要求延緩總統公布。

民進黨團昨天舉行記者會，柯建銘指出，立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨團不接受這樣的結果，一定會聲請釋憲及暫時處分，而行政院也會提出覆議案，然而行政院目前僅有收到憲法訴訟法，經過自己詢問韓國瑜，竟然起因自徐欣瑩、陳玉珍去函，「中華民國行憲以來，從來沒有發生召委發函，要求通過的法令不可以公告」，國民黨團既違法又違憲，韓國瑜豈能不下台？「馬上把選罷法、財劃法送到行政院，這是民進黨團的重要立場。」

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院三讀通過法律案，須移送總統府及行政院，總統必須在10天內公告，這些都是憲法的規定，國民黨團選擇性咨請公告，完全把法案當成肉票，藉此綁架其他法案，背後就是國民黨團總召傅崐萁在下指導棋。

柯建銘強調，民進黨團要求韓國瑜立即處理，否則今天就會提告韓國瑜、傅崐萁、徐欣瑩、陳玉珍、立法院秘書長周萬來、立法院議事處長高百祥等人，同時也會發動「扶正傅崐萁、罷免韓國瑜」等行動，「你們只有一條路，就是等著被罷免吧。」

針對柯建銘揚言罷免韓國瑜，國民黨團則發布聲明，直指韓國瑜上任以來，秉持議事中立原則，依照議事規則主持議事全民共見，是非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

民眾黨立委張啓楷受訪時則說，立法院三讀通過的法律案，照理來說不應該再延遲，還是要盡快咨請總統公告，一切按照議事慣例進行。

憲法第72條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之。

韓國瑜 民進黨 罷免

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