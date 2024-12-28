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台北市議員應曉薇疑雙重國籍 男友：14年前當選就放棄加拿大國籍

記者楊正海／台北即時報導
台北市議員應曉薇。（本報資料照片）
台北市議員應曉薇。（本報資料照片）

台北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，疑因有2本護照，導致辦保程序延宕，遭市議員林亮君指疑有雙重國籍。但應曉薇的男友、助理王尊侃發聲明指出，14年前當選議員就放棄加拿大國籍了，回到家中已經找到當時放棄文件，已交律師事務所處理，後續如有事務所發布聲明再貼文。

台北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，疑因有2本護照，導致辦保程序延宕。民進黨北市議員林亮君今直指應曉薇疑有雙重國籍，有失去議員資格的問題。對此，北市議會表示，議會在議員當選的時候就有發公文通知議員，上任後也請議員填寫議員資料表，都有提醒議員有關雙重國籍的規定。

依內政部函，為避免兼具外國國籍者，擔任民選公職人員之情事發生，中華民國國民兼具外國國籍者如欲擔任民選公職人員，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。國民黨台北市黨部表示，應曉薇涉京華城案，黨中央已先將她停權，但不知道應曉薇有雙重國籍。

應曉薇聲明：

一、 應曉薇於民國70年間因隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，99 年底當選台北市議員後即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於100 年2 月10 日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明（證1），並於100 年5 月10 日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證（證2），應曉薇約於14 年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的所謂第二本護照。

二、 依據國籍法及內政部函示，擔任民選公職如兼具外國國籍，應於就職日起1 年內完成喪失他國國籍程序及取得證明文件，應曉薇所為完全符合法令規定，已具備擔仼民意代表取得議員資格的必要條件。

三、 應曉薇極早年前因曾持當時擁有之加拿大護照以改名前之舊名「應秀萍」進出國境；此次交保程序延宕，諒係境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致；外界為此憑空揣測，衍生所謂應曉薇有第二本護照的錯誤解讀，殊與事實不符。

四、 台北地院業已就上開疑慮訂12 月31 日開庭調查，本律師將攜帶上開文件前往法院詳細說明，屆時當可定紛止爭。惟為恐外界一再訛傳不實事項，影響法院判斷、損及當事人權益，特先代應曉薇嚴正聲明如上，至盼各界尊重司法程序，切勿基植於未經確認的不實事項，刻意渲染妄議，徒滋社會不安及自身煩擾。

莊正法律事務所 2024 年12 月28 日

應曉薇男友王尊侃。（本報資料照片）
應曉薇男友王尊侃。（本報資料照片）

護照 加拿大 中華民國

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