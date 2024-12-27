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官司還有未爆彈 柯文哲另涉3大弊案 檢方偵辦中

記者蕭雅娟／台北27日電
柯文哲除涉京華城案及政治獻金案被起訴求重刑，另被控圖利新光人壽的南港轉運站BOT招商案（圖）、第一果菜及魚類批發市場改建、北士科等三案，檢方都另案偵辦。圖／北市府提供
柯文哲除涉京華城案及政治獻金案被起訴求重刑，另被控圖利新光人壽的南港轉運站BOT招商案（圖）、第一果菜及魚類批發市場改建、北士科等三案，檢方都另案偵辦。圖／北市府提供

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙圖利、收賄等罪嫌，台北地檢署昨偵結起訴求重刑，但這只是剛開始，柯文哲另被控圖利北士科、南港轉運站ＢＯＴ、第一果菜及魚類批發市場改建等案，檢方都另案偵辦。針對柯文哲有不明財產來源部分，檢方也另案偵辦。

柯文哲除被控涉及京華城案、政治獻金案，還有北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場及漁類批發市場改建案、南港轉運站ＢＯＴ案，共涉五弊案。

「北士科案」是指台北士林科技園區地上權爭議案，柯文哲在2021年間，將北士科Ｔ17、Ｔ18地上權經營權，交給後來跟他搭檔競選正副總統的民眾黨前立委吳欣盈家族企業新光人壽，不僅將該標案由僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，更讓新光人壽免附投資計畫書，引發圖利爭議。

「南港轉運站ＢＯＴ案」則為新光人壽得標南港轉運站ＢＯＴ案件，工程進度延宕，二層樓轉運站只占整棟十九層大樓車站8.12%，權利金底價經財務試算，最後一次招標少了台幣10億元，被質疑涉圖利新光人壽。

北市萬大路的第一果菜及魚類批發市場改建工程，則由北市議員鍾小平、楊植斗、林杏兒，於今年五月告發時任北市長柯文哲、時任北市副市長彭振聲，涉讓威京集團的中華工程公司以一二五億餘元得標，並以「減項發包、追加預算」方式圖利中華工程。

柯文哲除涉京華城案及政治獻金案被起訴求重刑，另被控圖利新光人壽的南港轉運站BOT...
柯文哲除涉京華城案及政治獻金案被起訴求重刑，另被控圖利新光人壽的南港轉運站BOT招商案、第一果菜及魚類批發市場改建（圖）、北士科等三案，檢方都另案偵辦。本報資料照片

柯文哲 民眾黨 預算

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