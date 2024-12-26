我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

柯文哲起訴衝擊民眾黨2026 雙黃當母雞基層憂毀譽參半

記者林麗玉／台北26日電
民眾黨主席柯文哲涉貪遭檢方起訴。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲涉貪遭檢方起訴。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，勢必衝擊民眾黨2026市長及議員連任之路布局。民眾黨北市黨部主委張志豪說，就是在艱困中，穩定求進步，一步一腳印在地方耕耘扎根，尋求支持認同。

張志豪說，2026地方大選對黨來說是重中之重，北市黨部會採取穩健經營，謹慎布局的態度去進行。一般來說，有母雞帶著小雞是比較理想的方式。不過從現在到2026還有將近兩年的時間，政局情勢的演變都還很難說，所有的策略都會審視情勢，與時俱進地做滾動式檢討，希望能將2026的選舉席次推向極大化。

民眾黨中山大同議員林珍羽說，近期民眾黨民調支持度下滑，其實是支持者轉向不表態，因政治獻金、京華城案，的確讓支持者有點失望、失落，但他們也不會跑去投藍、投綠，支持者就是討厭藍綠，現在紛紛轉向不表態，也可能不這麼關心政治。

民眾黨內湖南港選區議員陳宥丞說，台北市選民還是很看重服務及議員的人格特質，尤其複數選舉終究還是回到議員人格特質、個人服務等這才是最重要。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，國民黨2026還是要爭取議會單獨過半，議題上還是可以與民眾黨合作，國民黨首要會先鞏固基層，目前已辦了12場大型活動喚醒黨員，也有上千青年組織活動，各區都招募志工集訓，明年初就會進入戰備期，後年開始征戰，至於許多地方相當優秀的民眾黨黨員，國民黨也都會爭取。

對於立委黃珊珊是否再戰北市？民眾黨內人士憂心，可能藍綠的票都拿不到，因黃珊珊的仇恨值很高。至於若由黃國昌擔任代理黨主席當母雞？黨內人士也怕恐「毀譽參半」，過去2022選舉就有一些狀況，還都是要靠自己。

2026北市藍白合？黃呂錦茹則說，國民黨與民眾黨在立法院是針對議題合作，但北市長選戰部分，還要看黨中央意見，現在地方沒有聲音要藍白合作，「不過民眾黨認同我們，都歡迎」。

黃呂錦如說，尤其2024大選時就是因為藍白合，國民黨基層覺得那是慘痛經驗，支持者也呼籲2026、2028談合作要更謹慎。

民眾黨 國民黨 民調

上一則

自動通關放寬、工資調升、企業補助…台元旦新制一次看

下一則

新平溪煤礦園區10處建造物 登錄為歷史建築 負責人欣慰

延伸閱讀

丟筆還拔掉主管 起訴書揭露柯文哲建構北巿府成一言堂

丟筆還拔掉主管 起訴書揭露柯文哲建構北巿府成一言堂
柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄

柯文哲遭求刑28.5年引國際關注 路透：前台北市長被控收賄
柯文哲起訴衝擊民眾黨2026 雙黃當母雞基層憂毀譽參半

柯文哲起訴衝擊民眾黨2026 雙黃當母雞基層憂毀譽參半
跌落神壇...柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

跌落神壇...柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥