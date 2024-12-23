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新聞評論／民進黨柯建銘帶頭造反 賴清德對面全是反對黨

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民進黨立院黨團總召柯建銘票單，對劉靜怡蓋下反對票。（記者杜建重／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘票單，對劉靜怡蓋下反對票。（記者杜建重／攝影）

破天荒，台灣民進黨團「永遠的總召」柯建銘首次唱反調，民進黨團達成決議，集體封殺大法官被提名人劉靜怡。賴清德總統曾說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，民進黨立委用行動向賴總統證明，何謂「更大的民主」。賴清德效法南韓總統尹錫悅恣意妄為，藍綠白反對大法官人事只是冰山一角，現在站在賴總統對面的都是反對黨。

立法院24日舉行大法官人事同意權案記名投票表決，儘管事前總統府率團赴國會拉票，但民進黨立院黨團並未替賴清德總統提名的7位大法官被提人背書，黨團決議封殺劉靜怡，從現場被拍到的投票單可發現，柯建銘也對劉靜怡蓋下反對票。跑票是一回事，但執政黨大黨鞭率立委集體投下反對票，這一鞭狠狠打臉賴總統。

劉靜怡過去頻頻砲轟民進黨施政，昔日多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」，她還痛批民進黨立委王義川的人流分析說法是「蠢到爆表」，在立法院人事同意權審查時，劉靜怡大方承認，「這些都是我的真心話」。

劉靜怡的談話狠狠刺痛綠營，引發民進黨立委不滿，司法院副院長被提名人姚立明也是充滿仇恨值，明知過不了還要硬幹，賴總統提出這些「黑名單」，刺激在野黨鬥性，號召青鳥圍城，到底是不小心，還是故意的？

外界原預期，在野黨在7位大法官被提名人中可以留下一個活口，避免被民進黨質疑「為反對而反對」，再怎麼野蠻也不能發生在憲法法庭內。不過，藍營決議全部封殺，國民黨立委翁曉玲表示，王碧芳雖支持死刑，但前提是「沒有終身監禁」才支持死刑，因此她仍把王碧芳列在支持廢死的名單，這批大法官被提名人沒有適合人選。國民黨團書記長林思銘也表示，7位大法官候選人都不及格。

民眾黨團副總召吳春城日前指出，希望大法官有最低的開會人數，若真的沒有到達人數，這次修法也有補救措施，總統可在2個月內補足提名，以民眾黨團的立場，期待憲法法庭能夠正常運作。

大法官人事同意權非同小可，總統府提名如同一場烏龍兒戲，執政黨團立委投下反對票更是憲政大事，形同「集體造反」，對府院投下不信任票，柯建銘帶頭開出第一槍，決策高層如何因應茶壺風暴，預告未來憲政動盪將更加雪上加霜。

民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，七位大法官中，劉...
民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。（記者杜建重／攝影）

大法官 民進黨 賴清德

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