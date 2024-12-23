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藍民代控綠發「走路工」 動員台南學生北上參加青鳥

記者周宗禎／台南23日電
藍營民代控綠營發動員南部學生北上參加青鳥。（圖／台南市議員蔡育輝提供）
藍營民代控綠營發動員南部學生北上參加青鳥。（圖／台南市議員蔡育輝提供）

國民黨台南市議員蔡育輝指稱接獲爆料：「台南大專中心」補助車資動員學生北上到立法院聲援阻止「選罷法」等三大法案過關。台南區基督教大專服務中心則澄清學生都是自發性前往台北，只是支持有意願的學生，並無動員學生。

蔡育輝表示接獲民眾爆料，「台南大專中心」發起聲援冬季青鳥活動，號召台南的高中、大學、研究所學生18日到20日到台北參加立法院青鳥抗議運動，補助台南、台北來回車資最高2700元（台幣，下同，約82美元）。今天起到明年1月3日受理申請。

台南大專服務中心的「聲援冬季青鳥活動」車資補助目的是「守護民主，要求退回財劃法、憲法訴訟法、選罷法等三項法案」。補助凡是支持這樣理念、願意共同為台灣民主打拚，前往台北立院現場聲援冬季青鳥運動的學生，「車資補助最高以台鐵來回2700元為限，搭乘車種則不限，客運、台鐵、高鐵皆可請領」。

蔡育輝質疑民進黨掌握中央執政權，卻為了阻止在野黨在國會三讀通過三項法案，「當家鬧事」甚至動員大專生北上在立法院外抗議企圖干擾國會運作，違反民主精神，這是民進黨過去一貫的技倆，立法院淪為少數後又故技重施，實在不可取。

台南大專中心則表示成立已近60年，不屬於任何政黨或政治人物。主要目的是針對大專生、大專教職員、教會、大學社區等四個與大專有關的領域，進行關心及服務的事工。參與這項活動的學生們完全自發前往。

藍營民代控綠營發動員南部學生北上參加青鳥。（圖／台南市議員蔡育輝提供）
藍營民代控綠營發動員南部學生北上參加青鳥。（圖／台南市議員蔡育輝提供）
藍營民代控綠營發動員南部學生北上參加青鳥行動。（圖／台南市議員蔡育輝提供）
藍營民代控綠營發動員南部學生北上參加青鳥行動。（圖／台南市議員蔡育輝提供）

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