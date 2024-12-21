新聞評論／賴清德正把自己活成台版尹錫悅

立法院為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。（本報資料照片）

在台灣國會議場內外民進黨 立委、側翼陣陣「毀憲亂政」聲中，立法院會經過朝野立委激烈肢體衝突，最終通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大修法案。眼見即使煽動青鳥上街頭、試圖衝議場，仍不敵多數決敗陣，賴清德 總統立即批評在野無視民意。國民黨主席朱立倫則回嗆，賴清德是否選擇成為下一個尹錫悅 ，存乎他一念之間！

台灣與南韓，如今均在面對政治對立的亂局。差別在，南韓人民已覺醒不能讓少數總統恣意妄為，但台灣卻依然有不少民進黨死忠支持者無腦跟著搖旗吶喊，全然無視於議會政治「少數服從多數」的民主ABC；口喊毀憲亂政，卻棄中華民國憲法如敝屣。

賴清德與尹錫悅，至少有兩項執政客觀因素相符：少數執政、用人唯親。

就少數執政言，尹錫悅兩年前以48.56%的得票率，比第二位李在明僅高出0.73%，並未取得一般認為可穩定執政的過半票數；更讓尹錫悅難堪的是，今年四月南韓國會選舉，在野政黨取得壓倒性勝利，給了尹錫悅重重一擊。「朝小野大」格局雖定，尹錫悅卻不願釋權妥協，終致下出既極端又愚昩的宣布戒嚴險棋，落得既遺臭萬年又遭彈劾甚至司法追訴之境。

賴清德執政基礎比尹錫悅也好不到那去，總統大選僅獲四成選票，民進黨國會席次也離過半甚遠，卻與尹錫悅一般攬盡大權、與在野黨死嗑到底。其結果就是，所用之人不乏政治、派系酬庸身影，幾無專業可言，也難怪遭酸府秘書長是里長等級、交通部長為議員等級，還有「撈過界」的勞動部長，這與尹錫悅重用兩名高中校友國防部長金龍顯和行政安全部長李祥敏，進而共同謀劃緊急戒嚴令，也不過是五十步笑百步之別。

顯例就是，這次國會大戰，賴清德心中顯然只有民進黨主席，忘了自己已是當家的中華民國總統，不惜站上第一線力挺上街頭抗爭側翼，力行「只有我說民主才是民主」。

民進黨團小編先前疑似「挺尹錫悅戒嚴」的貼文，只不過是提前反映了賴清德乃至及眾青鳥們內心的暗黑想望，此從其指控國會多數「毀憲亂政」更可見一斑。

賴清德與眾青鳥們如果心中真有憲法與憲政，當可知地方自治對於民主憲政的重要，財劃法的修正讓整體施政更能因地制宜，與毀憲亂政何干？罷免連署附身分證影本不也曾是民進黨主張？難道當時就不是毀毀憲亂政？面對幾成成一言堂、權力動輒輾壓立法權的憲法法庭，以及一眾立場鮮明、就連民進黨立委都直言「投不下去」的大法官提名人，毫無多數憲政學者主張的應著重平衡與多元可言，回歸法制、體制制衡這匹失控司法怪獸，這是挽救憲政權力分立的失衡，那裡是毀憲亂政。

更重要的是，如果賴總統心中真有憲法，又豈能不知憲法第四十四條賦與總統的院際紛爭調解權，其核心價值就在於總統須先保持中立。如今既面臨行政、立法、司法三權紛爭，賴清德理當秉持中立出面調解，卻自失身分跳出來與在野黨「拚輸贏」。