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批藍白修法要滅國亡台 柯建銘點名韓國瑜是歷史罪人

記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

國民黨與民眾黨20日於立法院會聯手，讓公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法修法闖關成功。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，藍白這次不只毀憲亂政，是要引狼入室，滅國亡台，終極消滅台灣民主，立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨立院黨團總召黃國昌是罪魁禍首，歷史罪人。

柯建銘指出，相較於上會期國會擴權法案是毀憲亂政，這次藍白變本加厲，是要亡台滅國，比國會擴權法案嚴重千萬倍，打從心裡要引狼入室，完全摧毀台灣民主，讓國家在動亂之中，政府無法執政，這次通過的三個惡法直指台灣心臟，讓台灣民主不能呼吸，永遠窒息。

柯建銘說，選罷法修法後將無法罷免，未來三年藍白立委可以恣意妄為，通過任何想通過的違憲法案，又不會被罷免，立法院變成賣台的天堂；憲法訴訟法通過後，任何法案有爭議時都是合憲，這太嚴重；財劃法則是把中央的錢剝奪，讓政府很多建設、國防等沒辦法做。

柯建銘再度點名賣台三個罪魁禍首，韓國瑜扮演最重要角色，除選罷法過水式協商外，其他法案都沒有協商，連過水都省了，直接交付院會表決，違反立法院職權行使法第68條，韓國瑜平時笑裡藏刀，最後還是會露出猙獰的臉，韓國瑜是歷史罪人。傅崐萁直接到大陸領旨，負責執行；黃國昌則是天天說謊，顛倒是非。

對於選罷法等三案通過修法後下一步，柯建銘表示，總統有總統高度守護台灣，行政院長是國家最高行政首長，府院黨團會共同思考，尊重總統跟行政院職權行使；至於黨團要怎麼做，先冷靜下來好好思考，等到下周二大法官同意權行使完畢後，會陸續進行下一步。

韓國瑜 罷免 國民黨

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