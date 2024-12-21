綠委鼓動青鳥衝進立院 韓國瑜遭潑水、撲倒

立法院會20日排審三大法案，國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜（右三）宣布採舉手表決，遭民進黨立委邱議瑩（左）潑水。（記者葉信菉／攝影）

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案昨在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥。場內藍綠立委激烈肢體衝突，場外抗爭「青鳥」更一度失控，在民進黨 立委鼓動下，突破拒馬與警方發生衝突，差點衝進立院內。

對於場外抗爭群眾，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰對於願意上街捍衛民主程序的民眾表示感佩，除了要求警方保護民眾安全，也呼籲立法院長韓國瑜 出面擱置政治性高的爭議法案，如果有任何違反程序的決議，將無法得到人民的認同。

國民黨 表示，行政院根本是「助長暴力」，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立。國民黨主席朱立倫譴責賴清德總統，他說，民進黨竟然當家鬧事到破壞議場，台灣民眾不容許用暴力手段讓民主倒退。

民眾黨團總召黃國昌質疑，是不是賴總統下令執政黨立委，暴力搞戒嚴癱瘓國會，企圖癱瘓立法院對行政權的監督制衡功能，此舉已經跨越憲政民主的紅線。

李慧芝強調，保護民眾生命財產安全是國家的責任，且台灣是言論自由的國家，對於合法集會遊行，政府本就有責任提供有效保障，讓民眾的聲音能夠被聽見。卓揆重申民主法治國家的基本價值，對於刻意扭曲的政治言論，行政院無奈與遺憾。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨證實，「本來希望大家可以衝進去占領議場」，後來擔心發生流血事件喊卡。不過，民進黨立委到場聲援群眾時，不斷鼓譟，綠委沈伯洋高舉麥克風喊話，「我們必須要衝過去，我們必須要先擋住韓國瑜，要不然等他上主席台，惡法全部通過了」。

朝野為了三大法案，連日來大鬥法，民進黨立委前晚打破議場窗戶，徹夜築起防禦工事；國民黨立委昨早約九時開始「攻堅」，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖，從側門進到議場內，並採取個別擊破方式，多位藍委將綠委一個個帶離主席台，立法院長韓國瑜約於11時50分在國民黨立委護送下站上主席台，宣布採舉手表決，卻遭到民進黨立委邱議瑩潑水。民進黨立委又繞到議場後方將立法院長韓國瑜團團圍住，韓國瑜一度重心不穩，被人撲倒在地，四腳朝天，藍委喊「誰把院長推倒了，警察快來保護院長」。

國民黨團及民眾黨團昨提案，立院延長開會時間至午夜12時。立院挑燈夜戰，在藍白席次優勢下，三大法案都三讀過關。