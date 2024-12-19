黑白集／考試委員同意權投錯票 黃珊珊手滑或心滑？

立法院18日針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊（中）在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。（記者曾學仁／攝影）

立法院就考試委員同意權投票 ，這麼簡單的事，在野黨竟有四立委投錯，令人匪夷所思。有人是首次當立委，這其實不成理由。最不可思議的是黃珊珊，她在同一個名字底下同時蓋下「同意」和「不同意」，使那張票變「廢票」。

黃珊珊投錯的這個人，是藍營和白營共同指名要封殺的柯麗鈴，是教育部 前部長葉俊榮之妻，也是黃珊珊的「師母」。儘管黃珊珊的廢票未影響最後結局，柯麗鈴仍被拉下；但黃珊珊到底是不小心「手滑」，還是故意的「心滑」，外界議論紛紛。民眾黨團總召黃國昌臉都綠了，黃珊珊因此被罰款5萬台幣（約1530美元），暫停出席黨團會議兩個月。

這種罰法，未免奇怪。黃珊珊因政治獻金假帳風波，三個月前遭停止黨權三年，黨團副總召也停職，卻還保有立委資格。黃國昌曾說「跑票要開除黨籍」，現在卻罰款了事，民眾黨黨紀彈性真大。

黃珊珊的政治之路複雜，從新黨出發，途經親民黨，轉進民眾黨，卻不斷向綠營示好。這些曲折，比姚立明猶有過之。她被稱為「小英女孩」，在大選藍白合時從中作梗，斧鑿斑斑。如今柯文哲 仍繫獄，她已心猿意馬，連投出廢票都「演很大」，讓人側目。再下去，民眾黨還留得住她的心嗎？

在野黨最好開個投票訓練班，教大家如何精準投票。否則，如何鬥得過綠營？