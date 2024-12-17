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觀察站／朝野各出賤招 人民愈看愈不耐 立法品質何在

記者 唐筱恬、黃婉婷
立法院長韓國瑜(左)16日關心民進黨立委許智傑(右)臉上傷勢。(記者曾原信／攝影)
立法院長韓國瑜(左)16日關心民進黨立委許智傑(右)臉上傷勢。(記者曾原信／攝影)

立法院16日再度爆發選罷法大戰。據傳，民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁15日晚熱線，雙方達成協議16日上午9時開會，儘管如此，藍綠仍各自出招：綠營立委攔截會議室筆電、藍營立委以人牆封鎖現場，修法草案再度在兵荒馬亂下火速送出委員會。

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩第三次在委員會排審選罷法修正草案，審查攸關調高罷免門檻相關條文。由於未達共識的法案有1個月協商冷凍期，藍營考量立法院正副院長韓國瑜、江啓臣將在明年1月18日組祝賀團前往美國，把16日視為選罷法闖關出委員會的「最後大限日」。

藍綠攻防本可預料，但兩大黨團總召傅崐萁、柯建銘，熱線達成協議，16日早9時各自抵達委員會登記發言。據了解，民進黨立委因此打消夜守會議室念頭，只在社群發照片「欺敵」，以保留體力與國民黨立委奮戰一整天。

反觀國民黨立委徐巧芯等人，15日晚先準備睡袋、棉被，夜守立法院，再以膠帶、保鮮膜封住會議室門口；16日一早6時集結，兵分二路，一批先入會議室搶占主席台，另一批年輕力壯者則以人牆擋在走廊出入口，力阻民進黨立委進入會議室。從「戰術」來看，藍營不僅學乖，甚至變精不少。

不過，綠營也非省油的燈。藍營立委一踏進內政委員會，發現會議室資料與3台筆電全部不翼而飛，據傳是綠營立委趁議事人員提著筆電進會議室時，途中攔截下來。國民黨團高層見情勢不對勁，緊急下令藍軍立委到教育委員會借電腦，並將法案3分鐘送出委員會。

藍綠各自出招，分別指責對方「出奧步」，部分情節雖是情勢所逼，但本屆立法院已成焦土戰場，衝突更甚以往，朝野對抗愈演愈烈，國會幾乎天天上演全武行；立法院長韓國瑜若是「絕不會被鷹派綁架」，就該調和鼎鼐，讓議事走上正軌，否則，這種戲碼一再上演，人民只會愈看愈不耐，更將影響立法品質。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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