我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

黑白集／洗錢犯逍遙法外 88會館鬼故事說不完

黑白集
「百億賭王」林秉文因涉入八八會館郭哲敏地下匯兌案，已兩度未到庭，新北地院已針對下次庭期將他拘提。（本報資料照片）
「百億賭王」林秉文因涉入八八會館郭哲敏地下匯兌案，已兩度未到庭，新北地院已針對下次庭期將他拘提。（本報資料照片）

「百億賭王」林秉文因涉郭哲敏地下匯兌案，立委黃國昌踢爆他已「跑路」，並痛批院檢還「裝沒事」。直到民憤賁張，新北檢方才追發拘票。金融犯罪調查師陳梅慧也在調查此案，不幸因離奇車禍身亡，巧的是，車禍次日，林秉文開庭時便「人間蒸發」。捕快橫死，重犯輕逃，使得車禍更顯鬼影幢幢。

郭哲敏開設八八會館招待政商名流，地下錢莊、虛幣等洗錢業者同席作樂。此案三名主嫌：郭哲敏前年被檢方兩度縱放，逃亡海外被押回；「洗錢教父」涂誠文去年經檢調內鬼通報，在搜索前突破境管潛逃；這回，是林秉文開庭不假潛逃，法院何時竟成了鬼屋？

林秉文涉多起官司，檢方僅以300萬台幣交保，讓他繼續出國做生意，體貼到家，他連續兩次未到庭，檢方無動於衷。郭哲敏億來億去的交保金，像送便當隨叫隨到。兩人官司纏身，發財不輟。司法應摘奸發伏，卻在提供重犯逃生門。

八八會館的大咖座上賓，卓榮泰高升閣揆；鄭文燦涉貪交保，所涉郭哲敏炒作桃園農地案，壓在桃檢沒動靜，最衰的，是柯文哲被押入土城，洗錢重犯都比鄭柯活得開心。

台灣不只盛產詐團，光電弊案到販毒炒地行賄，地下金流波瀾壯闊，也使得握有洗錢密道與客戶名單的大哥逍遙法外。貪腐不絕，八八會館的鬼故事真說不完。

柯文哲 鄭文燦

上一則

謝宜容涉採購、裝潢弊案 檢調約談23人

下一則

鏡週刊：柯文哲家中查獲8鉅額支票 金額逾億元

延伸閱讀

檢追洩密案 陳梅慧枉死 同車XREX創辦人也捲阿福錢包洗錢案

檢追洩密案 陳梅慧枉死 同車XREX創辦人也捲阿福錢包洗錢案
川普加關稅／還準備以芬太尼為由 制裁中國金融機構

川普加關稅／還準備以芬太尼為由 制裁中國金融機構
因貪汙下台 費城3民選官員回鍋獲公職

因貪汙下台 費城3民選官員回鍋獲公職
「坐桶子」逃越南？陳啓昱或未出境 傳酒店小姐幫洗錢

「坐桶子」逃越南？陳啓昱或未出境 傳酒店小姐幫洗錢

熱門新聞

圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
瓊瑤離世，留下估計超過40億台幣的版權費。（本報資料照片）

瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利

2024-12-09 01:26
劉家昌（左前）與甄珍（後）、章立衡（右）最後徹底決裂。（本報資料照片）

劉家昌與前妻甄珍撕破臉 摯愛到決裂成最大遺憾

2024-12-04 01:25
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機