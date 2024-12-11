鏡週刊：柯文哲家中查獲8鉅額支票 金額逾億元
台北地檢署偵辦京華城容積率案及民眾黨主席柯文哲政治獻金案步入尾聲，如今傳出重大進展，據「鏡週刊」報導，辦案人員於柯文哲家中一顆行動硬碟內，查獲八張鉅額支票影像，並依此掌握金流，全案不法金額累積已逾億元台幣。
「鏡週刊」報導，檢廉於第一波搜索時就已起獲這顆行動硬碟，其中除記載「小沈1500沈慶京」外，還有八張以拍照或掃描存成檔案的鉅額支票影像，以及十大金主的工作簿、政治獻金等，最後一次存取為柯文哲本人在去年12月登入。辦案人員根據支票內容逐一過濾清查，已掌握相關金流，其不法金額累積已逾億元。
報導指出，這顆硬碟被放在柯家不起眼的角落，並未特別藏起，8月30日檢廉上門搜索，柯文哲為刪除手機資料及對話，拖了一小時才開門，但這顆重要的行動硬碟忘記處理，成為柯案重要破口，「可能連柯文哲都忘了它的存在」。後來檢廉比對資料要求柯說明時，他瞄到證物先是愣了一下，隨後表示「我不想回答」。
本報系聯合報報導，檢方昨天提訊台北市議員應曉薇出庭，訊後還押；另傳喚已交保恢復自由身的台北市前兵役處處長朱亞虎，朱之前坦承貪汙行賄罪，昨由律師陪同應訊約90分鐘，釐清威京集團高層是否以捐贈名義行賄，訊後請回。
柯文哲妻子陳佩琪昨天質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人能夠出面說明？她強調自己最近的身心狀態不好，但是仍然會好好活著，「直到這個惡質政權垮台」。
檢方追查京華城容積率一路暴增，認定朱亞虎出面以威京集團旗下企業七名董監事名義，捐款210萬「政治獻金」，是威京集團主席沈慶京答謝柯文哲的「前金」；朱承認傳訊息給柯的「大帳房」李文宗「七人210好了，感謝560」；檢方另追查沈慶京涉行賄柯文哲1500萬元為「後謝」。
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