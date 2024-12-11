鏡週刊：柯文哲家中查獲8鉅額支票 金額逾億元

鏡週刊報導，辦案人員於柯文哲家中一顆行動硬碟內查獲8張鉅額支票影像，並依此掌握金流，全案不法金額累積已逾億元台幣。（本報資料照片）

台北地檢署偵辦京華城容積率案及民眾黨主席柯文哲 政治獻金案步入尾聲，如今傳出重大進展，據「鏡週刊」報導，辦案人員於柯文哲家中一顆行動硬碟內，查獲八張鉅額支票 影像，並依此掌握金流，全案不法金額累積已逾億元台幣。

「鏡週刊」報導，檢廉於第一波搜索時就已起獲這顆行動硬碟，其中除記載「小沈1500沈慶京」外，還有八張以拍照或掃描存成檔案的鉅額支票影像，以及十大金主的工作簿、政治獻金等，最後一次存取為柯文哲本人在去年12月登入。辦案人員根據支票內容逐一過濾清查，已掌握相關金流，其不法金額累積已逾億元。

報導指出，這顆硬碟被放在柯家不起眼的角落，並未特別藏起，8月30日檢廉上門搜索，柯文哲為刪除手機資料及對話，拖了一小時才開門，但這顆重要的行動硬碟忘記處理，成為柯案重要破口，「可能連柯文哲都忘了它的存在」。後來檢廉比對資料要求柯說明時，他瞄到證物先是愣了一下，隨後表示「我不想回答」。

本報系聯合報報導，檢方昨天提訊台北市議員應曉薇出庭，訊後還押；另傳喚已交保恢復自由身的台北市前兵役處處長朱亞虎，朱之前坦承貪汙行賄罪，昨由律師陪同應訊約90分鐘，釐清威京集團高層是否以捐贈名義行賄，訊後請回。

柯文哲妻子陳佩琪昨天質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人能夠出面說明？她強調自己最近的身心狀態不好，但是仍然會好好活著，「直到這個惡質政權垮台」。

檢方追查京華城容積率一路暴增，認定朱亞虎出面以威京集團旗下企業七名董監事名義，捐款210萬「政治獻金」，是威京集團主席沈慶京答謝柯文哲的「前金」；朱承認傳訊息給柯的「大帳房」李文宗「七人210好了，感謝560」；檢方另追查沈慶京涉行賄柯文哲1500萬元為「後謝」。