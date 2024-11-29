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霸凌滅火？總統府倉促提公務員身心調適假 缺具體內容

台灣新聞組／台北29日電
「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由衛福部長邱泰源(中)、次長周志浩(右)、林靜儀(左)一同出席說明。(記者黃義書／攝影)
「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由衛福部長邱泰源(中)、次長周志浩(右)、林靜儀(左)一同出席說明。(記者黃義書／攝影)

總統府健康台灣推動委員會昨天召開第二次會議，研議增列公務人員「身心調適假」，賴清德總統也指示應增設政院層級的「專責通報平台」，並偕同考試院研議推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

不過，被問到要給幾天假、有薪或無薪等細節時，衛福部政務次長林靜儀表示，衛福部會給予身心調適需求相關建議，至於要給幾天假、有薪或無薪等細節為行政院人事總處權責。

健康台灣推動委員會由身兼召集人的賴總統主持會議，歷經近4小時落幕，衛福部與教育部提出「提升民眾心理健康韌性」報告。

林靜儀在簡報中表示，2018至2023年，全人口自殺主因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」名列第一。提升民眾心理健康韌性的4大行動策略，包括擴大推動心理健康支持、提供連續性精神醫療照護、提升多元化成癮治療量能、強化科技應用與實證研究。

林靜儀表示，希望自殺標準化死亡率，能在2028年較2023年降低5%。另外，今年5月至今已推動精神衛生相關新政，8月起上路的青壯世代心理健康支持方案，擴大為15至45歲族群，截至10月底服務人數達2萬1312人，達轉介風險者4079人。

勞動部公務員遭霸凌案件，備受政府高層重視。賴總統表示，從職場到校園乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

身心調適假成為昨天會議亮點，卻因缺乏具體內容，若勞工比照也將對傳統產業是一大挑戰，媒體在會後記者會提問這是有薪假、無薪假、幾天為宜，林靜儀擠出一句「這是人事總處的職權」。

另一位記者追問，此案是否做過政策評估、跨部會討論？一字排開的總統府、衛福部官員卻是你看我、我看你，衛福部長邱泰源說，站在心理健康角度，提供專業意見，法治、行政制度尊重行政院規畫。經過再次提問是否經過行政院討論，林靜儀才回答，「有接到院長的肯定可以研議」。

衛福部將球拋給未到場的人事總處，卻正好說明賴總統為落實跨部門、跨領域、公私協力而成立三大委員會的功能盡失。尚未經過政策評估就倉促宣布的身心調適假，似乎更像是弭平霸凌案的緊急滅火方案。

心理健康 賴清德 勞工

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