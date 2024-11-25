新聞評論／無爪的國會 能撕開靠勢霸凌的勞動布？

勞動部公務員疑遭霸凌輕生案，全民要求還死者公道，賴政府卻似乎只打算以洪申翰接勞動部長作終極解方。（本報資料照片）

勞動部公務員疑遭霸凌輕生案，賴政府無誠的危機處理，讓整個案件在總統閣揆道歉、分署長免職、勞動部長換人後，仍難遏阻政治後座力。前部長何佩珊允諾重啟調查，但行政院長卓榮泰交給新部長洪申翰的任務和洪申翰的談話，都不包括霸凌案的真相。至於藍白雖擬提案成立本屆國會首場聽證會，但被大法官 拔掉調查權銳牙利爪後，真能撕得開遮掩靠勢霸凌的「勞動布」？

霸凌案發展迄今，最讓人民難以接受的，除了分署長謝宜容的霸凌與卸責，就是埋藏在霸凌背後的「政治靠勢」。單僅檢視謝宜容這一線的盤根錯節，就讓人瞠目結舌。雖然勞動部前部長長許銘春否認與謝宜容升遷有任何關係，但連民進黨 立委都看不下去，直指謝宜容如此囂張跋扈，就是有許銘春、勞動部次長許傳盛、勞發署長蔡孟良等撐腰。就算謝宜容升任分署長是蔡孟良決定，但蔡孟良卻是許銘春核心，如此一條鞭的權力從屬關係，許銘春豈能脫得了干係？

至於謝宜容、許銘春與監察院長陳菊的關係，也是剪不斷理還亂。許銘春曾任陳菊在高雄市長任內的新聞處長、法制局長、副市長；謝宜容在北市府擔任社工，上司即是時任社會局長的陳菊；許銘春接任勞動部長時，又點名調任謝宜容為秘書。「菊系」瓜瓞糾葛，台灣官場，誰會看不懂這幅「親緣圖」？因而，當勞動部調查報告強調謝宜容對同仁工作上的要求「目的良善」，與員工輕生沒有直接關係，又怎會讓人意外。

調查報告提油滅火，引發更大火球後，民進黨立委舉行「滅火」記者會，希望政院改善職場霸凌調查小組係由機關指定人員組成，未強制外部專家參與等缺失；諷刺的是，何佩珊才說，勞動部調查報告是由兩名外部專家撰寫的！事實上，在民進黨長期掌控政治資源、中央掌控高校資源、專家學者承接政府計畫案等現實利害關係下，外部剩下幾個「局外人」？外部專家即使有機會擺脫官官相護泥淖，也很難探究靠勢霸凌的深淵。

更何況，這場堪稱「賴政府洪仲丘案」的政治風暴，問題之嚴重實遠甚於當年「國防布」所遮掩的軍方階級、管教陋規。因為潛藏於「勞動布」之下的，正是根生於民進黨派系權鬥的用人唯親、抱團攬權、借勢靠勢。期望引進外部專家調查，就想挖開甚至改變綠營執政蔓生的靠勢霸凌文化，無異緣木求魚。

如今全民要求還死者公道，賴政府卻似乎只打算以洪申翰接勞動部長作終極解方。洪申翰四年前由環團轉戰政壇，正是由時任民進黨主席的卓榮泰提名為不分區立委，從此被編入卓領軍的民主活水重要成員；隨著卓任閣揆，民主活水也躍升為國王人馬被納入新賴系。面對如此政治風暴，賴卓用人不僅仍未考量專業，卻從「綠友友」進一步窄化為「賴友友、卓友友」。尤其，洪申翰早就聽聞相關「鬼故事」，並向勞動部最上層反映，未見改善。未來這位根正苗綠欽差大臣真能阻絕霸凌？只怕新賴系收編勞動部後，更可能啟動新一輪靠勢霸凌。

賴政府只想藉由換個「自己人」來息事寧人，根本未對症下藥。民主政治最可貴的還是權力分立，可嘆憲法法庭在國會改革法案罔顧民意，無視權力失衡，強摘立院調查權，未來即使立院召開聽證會，但與此案相關者仍可拒絕出席或行使緘默權，甚至說謊也沒有任何罰則。要靠如此的聽證會撕開這塊遮掩黨派權力腥腐的「勞動布」，聽起來也很像是大法官說「鬼故事」！