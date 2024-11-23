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「財經小內閣」國發會也傳霸凌 現、離職員工千字文投訴

台灣新聞組／台北23日電
多名國發會綜合規畫處現職和離職員工，投訴國發會綜合規畫處長張惠娟（圖）把言語霸凌、造謠、咆哮及辱罵同仁當日常便飯。（圖／行政院提供）
多名國發會綜合規畫處現職和離職員工，投訴國發會綜合規畫處長張惠娟（圖）把言語霸凌、造謠、咆哮及辱罵同仁當日常便飯。（圖／行政院提供）

有「財經小內閣」之稱的國家發展委員會，也傳霸凌事件，多名國發會綜合規畫處現職和離職員工共同發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」千字文，向本報系聯合報投訴綜規處長張惠娟。投訴者指出，張惠娟奉行「同仁就是要給長官發洩情緒後還可以好好工作」職場宗旨，把言語霸凌、造謠、咆哮及辱罵同仁當日常便飯。

針對投訴，張惠娟回應，指控太誇張也非事實，是故意潑髒水。她感嘆，指控的人是有多恨她，才要編造這麼多故事。也有國發會同仁認同張惠娟作風，一位同仁說，處長平時十分體諒同仁。

投訴者指出，張惠娟在公開場合無故飆罵同仁，使同仁身心俱疲，難以維持正常家庭生活，甚至奔喪、喪假、待產假、因病休養等，都被以考績及升遷等各種理由刁難，甚至曾在群組寫「下次再這樣，我要殺了你」。

此外，衛福部傳出「三大土皇帝」，衛福部昨成立專案小組，29日完成調查，對外公告3位涉霸凌案司長是否成案，衛福部次長周志浩強調，霸凌若查證屬實，將依規定予「最嚴厲處分」。

衛福部內涉霸凌事件，分別是衛福部社保司司長劉玉娟、衛福部心理健康司前司長陳亮妤，還有另一位是不具名司長，都已進入調查程序。聯合報昨接獲爆料，該名不具名司長為社工司司長蘇昭如，投訴人指出，蘇是民進黨「菊系」人馬，升官途徑與勞動部勞發署北分署長謝宜容極為相似，而她的情緒起伏大，常在表達意見時飆高音，用尖銳的詞句與同仁溝通，任內逼走二名科長，並阻擋一名同仁轉調。

對此，蘇昭如回應，自己想不起來有霸凌事實，但平日與同仁溝通時，是否忽略同仁感受，「不敢百分之百排除」，從前天起就開始自我檢討，她也將配合小組調查，若有違反規定將會坦然接受調查結果。

台鐵公司也傳出員工集體投訴人資高層多次貶低侮辱、咆哮、不支付加班費、打假卡，或是要求員工下班及假日回訊息等，向台鐵、交通部和人事總處申訴卻遭踢皮球。台鐵公司說，均依規定建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會調查及處理。

台鐵 心理健康 民進黨

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