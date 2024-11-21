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新聞眼／官官相護搞到血流成河 勞動部錯失3關鍵時機

記者 葉冠妤
勞動部調查報告，稱勞動力發展署北分署長謝宜容管理方式「目的良善」惹議，昨20日有人到政院新莊聯合辦公大樓獻花，留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。(記者胡經周／攝影)
勞動部調查報告，稱勞動力發展署北分署長謝宜容管理方式「目的良善」惹議，昨20日有人到政院新莊聯合辦公大樓獻花，留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。(記者胡經周／攝影)

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，正因勞動部在3個關鍵時刻不聞不問、不告不理、不乾不脆，導致未及時阻止憾事，也讓同仁對上級機關信心盡失，陳情吃案、懲處虛與委蛇更讓勞動部淪為全民譏諷的「霸凌特區、勞工地獄」。

整件事的起源，根本不是勞動部長何佩珊口中的官僚科層體制「平庸之惡」，北分署霸凌案本質並非盲從、聽命行事，而是官場文化的「昏庸之惡」，勞動部關鍵時刻應作為而不為才搞到血流成河地步。

基層爆料，北分署同仁曾在今年2月向時任政次王安邦陳情，陳情書6大指控洋洋灑灑卻毫無下文，倘真如此且當時立案展開調查，是否就能提早發現、導正北分署職場霸凌狀況，也就不會發生11月初的吳員悲劇？這是勞動部錯失的第一個關鍵時刻，讓勞動部失去盡忠職守、親力親為的吳員，更失去北分署全體同仁的信任。

本月初憾事發生時，勞動部在輿論逼迫下遲至4天後才有動作，何佩珊雖說第一天就有在思考是否展開調查，但調查啟動確實太慢。假設何佩珊第一時間當機立斷，展現追查事因的鐵腕態度，根本輪不到同黨議員「監督」，也不用北分署同仁集體自救而四處向民代陳情、向媒體爆料；這是勞動部錯失的第二個關鍵時刻。

第三個關鍵時刻是前天調查報告公布記者會。姑且不論調查結論是否荒腔走板或用語不專業、用語錯誤，當霸凌已成事實，做出懲處就是義務，面對全民期待的究責、重罰，調查報告不但無法給交代，何佩珊更在記者會上強調必須依程序送考績會議處，僅做出調非主管職處分，無怪乎外界質疑謝宜容「後台硬」的聲量愈來愈大。

2013年洪仲丘事件，遭疑滅證的國防部引發全民公憤，諷刺國防部為「國防布」，白衫軍運動由此而起。10年後的北分署公務員之死也出現吃案疑雲、官官相護之說，這份即視感形同向社會大眾展示，即便是政黨輪替，官場上的重重黑幕從未真正卸下，對比何佩珊數度落淚，又有誰疼惜基層勞工。

國防部 勞工

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