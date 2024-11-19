賴清德聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

台灣民意基金會19日公布最新民調顯示，賴清德總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布最新民調 顯示，賴清德 總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統上任近6個月，不贊同領導國家方式的人，已略超過贊同的人，這是個驚人的發展，第一次執政困境已經在眼前， 因為多數民意已離他而去。

民調指出，關於賴總統聲望，9.9%非常贊同，32.9%還算贊同，23.3% 不太贊同，19.7%一點也不贊同，10.3%沒意見，3.8%不知道、拒答。和上個月相比，贊同者大幅下滑5.8個百分點，不贊同者上揚5.3個百分點。

游盈隆表示，造成賴總統11月聲望大幅下滑有5大短期因素，首先，是憲法法庭「國會改革立法釋憲」判決引起社會強力反彈；第二，社會對近半年台灣政局擾攘不安的不耐。只要立法院開議，就像打開潘朵拉盒子，衝突、爭議、災難不斷；第三， 最近賴政府相關人事安排引發社會強烈不滿。

游盈隆說，第四，11月卓內閣整體施政表現滿意度下滑5.4個百分點，意味內閣表現不佳，影響賴總統聲望。第五，10月「中華民國 熱」已經過去，資料顯示，10月國民黨支持者中，尚有2成5贊同賴總統處理國家大事的方式，11月跑掉1成4，只剩1成1。

該民調訪問期間是11月11至13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%；有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。