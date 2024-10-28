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黑白集╱大法官自我背棄 雙少數當超級大總統

黑白集
賴清德總統說願意依照憲法法庭判決意旨，赴立院進行國情報告。（本報資料照片）
賴清德總統說願意依照憲法法庭判決意旨，赴立院進行國情報告。（本報資料照片）

雖然各界對國會改革法案的憲法裁判結果早有預期，但憲法法庭竟能如此掏空立法院監督職權，把國會打成無牙老虎，仍然讓人吃驚。尤其國會監督功能全面弱化，讓正當性不足的雙少數總統，都可以成為超級大總統，這是大法官們對綠色黨國的最大貢獻。

前民進黨立委林濁水發文批評，憲法判決出爐後，「台灣立法院離正常西方民主國家的體制愈來愈遠，國會體制愈成為獨一無二的民主怪胎了。」其實更嚴重的是，總統大權獨攬且有權無責，連靠勢官員都可以藐視國會，代表民意的立法院卻毫無監督餘地，憲政關係完全失衡，成為民選獨裁的溫床。

難怪賴清德總統樂得連吃立法院和在野黨的豆腐。賴清德說願意依照憲法法庭判決意旨，赴立院進行國情報告；但立委不准問，總統不必答，他現在赴國會，是去宣示勝利、清點戰果嗎？賴清德又說期盼朝野政黨共同守護自由民主憲政體制；但他曾喚青鳥恐嚇在野黨，現在是邀在野共悼自由民主憲政嗎？

林濁水點名許宗力「持續不斷地自我背棄再自我背棄，又繼續自我背棄」；其實當初蔡英文提名許宗力違憲「再任」大法官時，就可逆料今日的場景。大法官們極力捍衛超級大總統，功在綠色黨國。嚴審新任大法官人事與修正憲法訴訟法，在野黨豈能猶豫！

大法官 賴清德 蔡英文

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