林右昌四接模糊帳 謝國樑背鍋太荒謬

基隆市長謝國樑（圖）廢止前市長林右昌核准的台電四接開發同意函，台電提起訴願，農業部撤銷謝國樑市府的處分，全案回到環評階段。(記者余承翰／攝影)

台電四接案曾因中央到地方同為綠執政而一路開「綠燈」闖關，基隆市府從綠地換成藍天後，內政部 及中選會再聯手「沒收」四接公投 連署，好不容易國民黨基隆市長謝國樑從開發位置東移找到切入點，廢止前朝同意開發函，但農業部 卻撤銷其處分，讓全案回到環評原點。中央不檢討能源政策，頻透過行政手段打壓關注海洋生態的地方政府，既鴨霸也荒謬。

謝國樑當選市長前就簽下環團發起的反四接填海造陸連署，地方四接公投雖然連署成功，但他一上任就被內政部打了一記悶棍，沒收公投案，理由是不屬於地方自治事項，但謝國樑認為，能源和環境的平衡，基隆市民絕對有能力、有資格表達意見。

為尋求解套，謝國樑請公投案提案人王醒之補正資料後，以基於對地方自治的保護，准許進入公投第二階段連署，但中選會硬要打壓地方的聲音，以行政院認定該案不屬於地方公投範圍，駁回市府核准案。

謝國樑為地方發聲卻接連受挫，重新聚焦在地方政府權限上，針對前朝決定，因開發位置東移找到切入點，廢止同意使用水產動植物繁殖保育區開發四接，重新掌握主導權，讓全案出現轉折，不料，中央單位「同鼻孔出氣」，由農業部駁回基隆市府撤銷前朝同意開發函的處分，也奪回四接開發案主導權。

基隆市長謝國樑廢止前市長林右昌（圖）核准的台電四接開發同意函，台電提起訴願，農業部撤銷謝國樑市府的處分，全案回到環評階段。(本報資料照片)

林右昌主政時期的基隆市政府，製造出同意函無載明開發範圍的模糊空間，農業部卻怪罪謝國樑主政的基隆市府沒有釐清，荒謬至極，也讓人見識到民進黨政府不思調整能源政策，一再打壓民意而強渡關山的鴨霸作法。

四接案從1.0版到3.0版，基隆市政府一直被行政院及各部會牽著鼻子走，政府替台電搬開了所有阻礙，如今決戰環評，但畢竟四接攸關基隆港未來的發展及航運的生存，就算環評會在民進黨政府全力護航下過關，地方行政權仍有最後一道防線。