新聞眼／民進黨權力重整 司法恐成折衝利器

海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，爆綠營宮鬥。(記者葉信菉／攝影)

一度身居綠營接班序列的鄭文燦涉貪，桃園地方法院先是4度駁回搜索聲請，又兩度認定鄭「犯罪嫌疑重大」，卻輕飄飄裁定交保，全然無視涉犯重罪，以及衝擊檢方可能未查出的關係人和證據，更無視民進黨 自總統賴清德 起捍衛司法、涉貪絕不寬貸的宣示，案件爆發正值民進黨中央權力重整，鄭值此之時辭職輸誠，難免讓外界擔憂司法成為宮鬥折衝的利器。

無罪推定為國際公認的刑事訴訟基本原則，但台灣一旦被貼上涉貪標籤，政治生命等同終止，對手陣營絕對窮追猛打。國民黨 虎視眈眈，連日開記者會再揭鄭文燦在桃園市長任內還有3大土地弊案，無論內容有無偏誤，已達到政治目的。

藍營伺機猛攻鄭文燦，綠營在「最高層」用意不明情況下，多低調觀望風向，以免出現「政治不正確」；但可顯見的是民進黨不會把鄭推下懸崖，以免他「豁出去」，成為下個拖垮全黨的前總統陳水扁。

有桃園綠營人士以2008年雲林縣民進黨前縣長蘇治芬被控收賄案對比，檢方當時求處15年重刑，最後法院判無罪定讞，認為鄭文燦也有脫身機會。依照目前親近綠營一方釋出的兩套劇本，一是鄭文燦在不知情的情況下發現被棄置桌下的賄款，最後退還；但外界質疑如果鄭當時沒看到，為何還拖到11個月後才還，「快一年才看到嗎」？

但桃園政界人士認為或許在某次選舉前會還給鄭文燦「清白」，藉以讓民進黨從貪弊中脫身。

當年國民黨當家，司法偵查被形容是「辦綠不辦藍」，蘇治芬被收押，獲得民進黨不分派系力挺；如今民進黨主政，司法已被詬病是「辦藍不辦綠」，鄭文燦正是綠營要角，涉貪處境艱難、內外交迫。

鄭文燦在第一時間辭去唯一的政府職務海基會董事長，以幾近在政壇裸退的方式向「黨中央」輸誠，表明要透過司法捍衛個人清白，也意味不再拚搶2026甚至2028。如今民進黨府院高層和廉政會對鄭文燦涉貪案雖說得凶狠，鄭二度交保，檢方二度提抗告，最後能否維持交保之身仍不自知，但未來勢必會有很長一段時間韜光養晦，以待時日。