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王義川、沈伯洋爭議 李艷秋：接連釋出國家機器監控 不能當胡扯了

記者楊德宜／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

民進黨政策會執行長王義川的手機分析群眾、民進黨立委沈伯洋的「高風險群」等議題，引起討論。資深媒體人李艷秋表示，說穿了，「只要你支持藍白、批評過民進黨、大選沒投賴清德，你就是『高風險群』，你就有可能和對岸勾搭，出賣台灣」。

李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，王義川說他們用手機資訊分析青鳥行動的年齡、地區等結構，比對選前之夜及民眾黨小草集結的人流資料，發現不是同一批人。群情譁然，王義川改口說沒有監控，「他是用膝蓋想的」。這麼厲害的膝蓋，不知哪家生產的，一般人能不能也去換一個？

她表示，本以為王義川胡扯，聽聽就好，沒想到更大尾的出來了。沈伯洋說台灣有一批「高風險人群」，為數約幾十萬，有的在中國做生意，有的妻子家庭在大陸形同人質，還有立委、教授、村里長容易成為中共吸收及獲取資料的對象，應予以列管。當群情譁然，沈伯洋改口說不會監控人民，只是高風險群跟對岸接觸要申報。

李艷秋說，沈伯洋還正式在立院提案，民進黨立院黨團也為沈伯洋背書，「所以他不是用膝蓋，而是用腦袋想的」。

「不再能把他們當胡扯」，李艷秋表示，因為王義川是民進黨中央政策會執行長，沈伯洋是民進黨不分區男性第一名，兩人都是賴清德用力拔擢的心腹，不論膝蓋或腦袋或嘴巴，執行的都是賴清德的意旨。「他們接連釋出國家機器監控人民的訊息，就不能把他們當胡扯了」。

「他們用扯鈴教練洩漏蔡英文專機飛航資料，來證明國安發生危機以及監控人民的必要」。李艷秋表示，果真如此的話，任何人都有可能是高風險群，即便你不是立委、村里長、教授、台商，你都是必須被監管的高風險群。

李艷秋表示，其實說穿了，就是只要你支持藍白、批評過民進黨、大選沒投賴清德，你就是「高風險群」，你就有可能和對岸勾搭，出賣台灣。

電影「周處除三害」最搞笑的一幕，就是警局辦理的自首大會。李艷秋表示，建議賴總統比照，讓慚愧的高風險族群有自新的機會，「我相信台灣有一半以上的人都會去自首的」。她提醒「高風險族群」，你們是為害國家安全的罪人，不是「高血壓風險族群」，自首的時候不要跑錯地方喔！

民進黨 賴清德 高血壓

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