新聞眼╱賴拿下半數黨部主委席次 仍免不了派系共治

民進黨 地方黨部主委選舉結果出爐，一如預期出現「英下賴上」的選舉結果，「親賴系」雖然一舉拿下半數地方黨部主委席次，但在最為關鍵的六都，親賴系與其他派系僅打成三比三平手。賴清德 穩坐黨內一把手的時代到來，不過，民進黨大派系英系、正國會，實力仍健在，反映出的是未來黨內生態，仍是派系共治。

親賴系這回地方黨部主委來勢洶洶，在多個縣市突圍，最直接受衝擊的，正是上回選戰中大舉擴張版圖的英系。

英系上回有實力擴張版圖，和蔡英文 「總統在任」有關，蔡雖未直接指揮英系，但其禁衛軍角色鮮明；如今，國王人馬換人，新潮流吸納湧言會、綠色友誼、民主活水等小派系，已取而代之成為最大勢力，不僅地方黨部主委選舉結果如此，預計7月到來的改選中常委重頭戲，也會延續此一派系結構。

五二○就任總統後，賴清德時代正式到來，但黨內其他派系未被徹底擊潰，反之也開始彼此合縱連橫，自尋出路。以台中市為例，英系這回與正國會結盟，就力退新系人馬；英系根據地台北市、嘉義縣，甚至都是同額競選，親賴系連發起挑戰都沒有，顯示出派系共治基本格局仍在。黨內權力天平，縱使換邊傾斜，但未到徹底傾倒地步。

黨部主委改選結果，也反映出綠營地方諸侯的未來政治行情。基隆市為正國會內戰，由前市長林右昌代理人對決前立委蔡適應代理人，最後結果為蔡適應方勝出，林右昌形同未來在政治根據地上少了一股勢力。台東縣在劉櫂豪退黨後，其勢力同樣消散，轉由賴坤成勢力進駐地方黨部。

對照組則為桃園市黨部，仍由鄭文燦系統穩穩掌握。透露出的政治意涵為，雖然鄭文燦市長卸任後，未能順利交棒，甚至立委選戰六席全軍覆沒，但在綠營地方上仍是實力派人物，也為日後是否再戰桃園，留下伏筆。