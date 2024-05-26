游淑慧提綠6大擴權事件 怒批:誰濫權？

國民黨台北市議員游淑慧。記者林麗玉／攝影

立法院會審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，指國會擴權。國民黨 北市議員游淑慧昨深夜在臉書指出民進黨 的擴權、濫權的卡管、蘇宏達被查水表、訊問里長的六大事件，並批評民進黨才是擴權、濫權罄竹難書。

游淑慧點出過去幾年民進黨擴權、濫情事件，因為批評執政者，而被NCC關台撤照的中天；因為質疑買到的綠蛋是進口蛋，就被農業部提告的民眾；還有因為莫須有罪名，而被台灣境管近4年的向心夫婦。

另外，因為質疑故宮政策，調查局竟要求警察來查水表的台大教授蘇宏達；因為賴清德 不喜歡，就被卡住台大校長的管中閔；因為不知名的理由，從大陸一回到台灣，就被帶走訊問的里長。

游說，民進黨政府動不動的密件，不知道蓋掉多少事；還有越來越多限制採購案件，不知道國家的錢怎麼被花掉。對任何一個民主國家來說，行政機關的無限擴權、拒絕監督才是走向專制的可怕。

由於過去行政院前院長蘇貞昌在立院備詢有4大失控紀錄，包括前立委許毓仁質詢時，蘇貞昌爆氣罵「你叫什麼叫」；前立委鄭麗文質詢遭開嗆「不要臉」；還有立委鄭正鈐質疑清大遭抹紅，蘇貞昌暴怒喊「吵死了」；還有蔣萬安要求承諾保證未來不停電，蘇貞昌狂跳針嗆「反攻大陸」。

游淑慧說，還記得行政院長蘇貞昌到立法院備詢，囂張嗆立委「吵死了」，正因為過去八年執政者這種濫權和傲慢，現在才需要擴大國會的監督權去制衡，游說，權力需要平衡和制衡。