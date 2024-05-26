國會改革 林濁水：等了30年的好事

民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野對立、肢體衝突，民進黨 批評藍白聯手「國會已死」。不過，民進黨前立委林濁水昨表示，民進黨憲政改造逃不過國會改造這一關，否則都只能是半吊子，「不幸他延遲了30多年，第一次，國會改革終於在台灣轟轟烈烈的鬧開了」。

林濁水透過臉書表示，革命不是請客吃飯，憲改牽動了巨大無比的政治利益的變動，也註定不可能是請客吃飯，當年全面改選，總統直選，注定是在轟轟烈烈的、群眾運動中誕生的。

林濁水表示，現在看來國會改造也正是如此，「只是過去民進黨和憲改運動群眾互相支援，合作無間，現在呢？看來有合作更有尷尬得民進黨根本說不出口的地方」。

林濁水說，但是無論如何，國會改革是憲政樞紐性改革，一旦啟動憲政體制行政立法的權責關係必然要被逼上檯面，無從迴避，一個多月前他就這樣估計，現在看來這樣發展機會蠻大的。「好事，是等了30年的好事」。

國民黨 立委翁曉玲昨天表示，「國會調查權法制化」明明就是民進黨多年以來一貫的主張，並貼出包括民進黨總召柯建銘、前總統陳水扁 、立法院前院長蘇嘉全等人擔任立委時提出的國會改革法案內容紀錄，質疑綠營30年前的理想還在嗎？為何只要輪到民進黨執政，就不想立法推動了呢？是怕被查弊案、怕貪腐真相大白嗎？

翁曉玲指出，裡面有非常多條文內容是參考前兩屆民進黨立委的提案版本，且這次民進黨提的再修正動議法案，仍有不少條文和國民黨、民眾黨法案版本相似，甚至訂的比藍白法案版本更嚴格。

翁曉玲嘆，她已經無法和「黨格分裂」的民進黨立委溝通對話，民進黨立委根本就無心討論法案內容，看民進黨立委在院會上的發言，就知道根本不了解法案內容，完全沒有針對各項條文進行討論。

翁曉玲表示，她期待立法院能有更多理性溝通對話的環境，但在她面前的卻是一個必須自我武裝起來、保護自己人身安全、不受攻擊的競技場；接下來可能還要再面對不明就理、企圖威脅恐嚇立法院藍白立委的滋事人士。

翁曉玲表示，這30多年來她身為法律人，從未像現在深切感受到那股來自對手造謠謾罵的惡勢力來襲，如果連立委都不能有免除恐懼的自由，台灣還能自稱是民主法治國家嗎？

翁曉玲表示，預計下周二國會改革法案會三讀通過，衷心期盼法案審議和平落幕， 所有委員健康平安，民進黨黨團若有什麼不滿，就去提釋憲吧，再複製一次太陽花學運，只是賴政府找麻煩而已。