涉洩題風波 姜皇池婉謝擔任國安會諮詢委員

姜皇池婉謝出任國安會諮詢委員。(本報資料照片)

第16任總統副總統交接小組5月14日公布國安會諮詢委員人選，不過，原列候任諮詢委員的姜皇池，國安會官方網站卻遲遲未見更新名單，總統府昨天證實，姜皇池已婉謝邀請。

第16任總統副總統交接小組日前公布國安會副秘、諮委名單，國安會官網也已見更新，包括副秘書長徐斯儉、劉得金、林飛帆，諮詢委員傅棟成、黃曙光、馬永成、黃重諺、李育杰，卻獨缺姜皇池。

總統府發言人郭雅慧表示，有關國安會邀請姜皇池出任無給職國安諮委一事，姜皇池經各方考量後，婉謝邀請。

媒體人黃揚明日前在臉書 指出，姜皇池曾在2014年捲入三等水上警察特考洩題風波，該次特考也是國考史上第一次因洩題弊端讓考生全部重考的案例。

黃揚明表示，根據前監委仉桂美、方萬富提出的警大洩題案調查報告，考選部遴聘姜皇池擔任專業科目海巡組召集人，並負責「國際海洋法」命題委員與審查委員，但姜在2014年5月要求他的學生、時任警大講師葉雲虎提供4個題目、6月再要求葉提供8題，作為其命題題庫。

黃揚明指出，葉師因利用上課及課餘時間協助當時警大水上警察系四年級學生復習，復習課程中以提供給姜皇池的題目供學生練習，讓警大學生於考前得知國考範圍題目。

黃揚明表示，姜皇池雖並未直接洩題，但這段調查報告內容證實了姜並未親自命題，而是要求自己的學生提供題庫供其命題，違反了當時的考選部命題規則。

黃揚明說，姜皇池不過違反行政規則而已，比起具有違反證交法緩刑前科的準經濟部長郭智輝，真是小巫見大巫，但被遴聘為掌管國家安全事務的國安會諮委，真的能服眾嗎？

黃揚明表示，能接觸重大國安機密的國安權位必須謹慎覓才，賴清德 的審才標準，實在讓人捏把冷汗。