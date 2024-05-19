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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

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賴清德就職演說／秉持「四個堅持」籲中國正視中華民國存在的事實

記者周佑政、陳熙文、侯俐安／台北即時報導
賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）在完成交接後， 一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。（記者林伯東／攝影）
賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）在完成交接後， 一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。（記者林伯東／攝影）

中華民國第十六任總統賴清德20日宣誓就職，賴清德今天以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。在兩岸關係部分，賴清德表示，由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；賴也強調，他希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇。

賴清德的就職演說，兩岸關係部分是全篇就職演說的第三部分「民主台灣，世界和平舵手」。賴清德表示，和平無價，戰爭沒有贏家。明年，第二次世界大戰結束，就滿80年，台灣和各國都一樣，走過戰後艱辛的復興道路，才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。

賴清德說，如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。

賴清德說，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。早在1921年，蔣渭水先生就指出，台灣是「世界和平第一關的守衛」，在2024年的今天，台灣的角色更加重要。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。

賴清德表示，就在上個月，美國也完成了「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。「我們感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」

賴清德表示，由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。「我也要呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼」。

賴清德說，台灣人民熱愛和平，與人為善。他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

因此，賴清德說，「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇」，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。

「各位國人同胞，我們有追求和平的理想，但不能有幻想。」賴清德說，在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解，即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。

賴清德說，面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

賴清德 中華民國 觀光

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