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台睽違8年再見「第1家庭」賴清德夫人吳玫如陪同就職

記者陳熙文／台北20日電
中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴20日宣示就職，卸任的蔡英文總統在賴清德總統與副總統蕭美琴陪同下，走出總統府向民眾及來賓揮手致意。(記者陳正興／攝影)
中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴20日宣示就職，卸任的蔡英文總統在賴清德總統與副總統蕭美琴陪同下，走出總統府向民眾及來賓揮手致意。(記者陳正興／攝影)

賴清德今天正式就職中華民國第16任總統，就職典禮上一大亮點，即是夫人吳玫如身著桃粉紅外套，陪同賴清德一起參加就職，代表台睽違8年再度出現「第一家庭」。

賴清德總統過去對於個人家庭相對低調，夫人吳玫如和兩名兒子鮮少曝光在鎂光燈前，吳玫如更是直到去年年底才首度為賴清德拍攝助選影片。

蔡英文總統今日正式卸任，她於任內沒有組織家庭，台過去8年的「第一家庭」可以說就是蔡總統，和她的愛貓愛犬。如今賴清德就任總統，中華民國再度出現正式的第一家庭，成員分別為夫人吳玫如、大兒子賴廷與、小兒子賴廷彥。

中華民國第16任總統副總統20日舉行宣誓就職典禮，就任總統的賴清德（前左），與副...
中華民國第16任總統副總統20日舉行宣誓就職典禮，就任總統的賴清德（前左），與副總統蕭美琴在宣誓就職後，送別前總統蔡英文（後）。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

2024年總統大選，賴清德夫人吳玫如（左）首度現身站台。（本報資料照片／記者余承...
2024年總統大選，賴清德夫人吳玫如（左）首度現身站台。（本報資料照片／記者余承翰攝影）

賴清德28歲就讀成大後醫系，與另一半吳玫如成婚。兩人是在陪考親友的高中聯考時熟識（吳玫如陪弟弟考試，賴清德則陪同學考試），賴清德就讀台大復健系，快要畢業時，決定向對方告白，他抽中「金馬獎」至金門服兵役時，兩人依舊書信傳情，愛情長跑多年才結為連理。

除了母親之外，吳玫如是賴清德最大的支持者，當年賴清德攻讀成大後醫系，須專心讀書，即是吳玫如全力助攻養家，協助賴清德取得學位。

不過，賴清德從政後，吳玫如卻選擇隱身在丈夫背後。據說，她與賴清德約法三章，不干預也不參與政治，也不會陪賴清德跑攤，絕對不輕易拋頭露面，讓她專心顧家。

2010年12月25日，賴清德就職台南市長，吳玫如當年這位市長夫人才首度公開亮相。去年賴清德競選總統，吳玫如首度拍攝影片力挺，表明相信賴清德可以保護台灣，也會把台灣照顧好。

賴清德在臉書上發文表示，為了尊重家人的意願，從政以後儘量減少談論家人或讓家人露面，但他知道，家人其實一樣牽掛著他，尤其是太太，太太很低調，這次願意拍攝影片談自己的心情，其實是出乎意料。

至於賴清德兩位兒子都非常優秀，大兒子賴廷與，自成功大學電機系畢業後赴美國約翰霍普金斯大學、華盛頓大學分別取得碩、博士，已經結婚生子；小兒子賴廷彥畢業於美國柏克萊大學研究所，目前在台灣上班。

賴清德 中華民國 柏克萊

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