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戰鬥藍民代齊聚力挺 徐巧芯：繼續直球對決

記者鄭媁／台北14日電
國民黨立委徐巧芯(前右4)近日遭綠營圍剿，戰鬥藍發起人趙少康13日舉行「集結挺芯」記者會，10多位藍營民代齊聚力挺，徐巧芯送上乖乖桶致謝，表示自己被綠營攻擊滿月，希望政府「乖乖的」。(記者鄭媁／攝影)
國民黨立委徐巧芯(前右4)近日遭綠營圍剿，戰鬥藍發起人趙少康13日舉行「集結挺芯」記者會，10多位藍營民代齊聚力挺，徐巧芯送上乖乖桶致謝，表示自己被綠營攻擊滿月，希望政府「乖乖的」。(記者鄭媁／攝影)

國民黨立委徐巧芯近日遭綠營圍剿，「戰鬥藍」發起人趙少康昨舉行「集結挺芯」記者會，逾10位藍營民代齊聚力挺。徐巧芯表示，她會堅持追蹤到底。外交部長吳釗燮15日將赴立院報告，她會繼續直球對決。趙少康批評，民進黨動輒搬出「國家機密保護法」、「兩岸人民關係條例」、「反滲透法」來整反對他的人，他已委託學者專家研議修法，再請立委提案。

趙少康指出，這一個月來簡直莫名其妙，一點家庭私事也被拿出來放大，代表徐巧芯打到民進黨痛處，從民代、綠媒、側翼無所不用其極圍剿她，還去羞辱家人、一點隱私都沒有，政治可以搞成這樣子嗎？

趙少康表示，國家機密保護法第五條，國家機密的核定應於必要之最小範圍內為之。而且國家核定國家機密不得基於下列目的為之。第一，為隱瞞違法或行政疏失；第二為限制或妨礙事業之公平競爭，第三為掩飾特定之自然人法人團體或機關之不名譽行為；第四為拒絕或延遲提供應公開的政府資訊。

趙少康表示，徐巧芯公開援烏克蘭密件，在他看來，該密件皆違反上述四項要件；他主張應該修法，不應該被核定的機密文件卻將其核定為機密，最重可處五年以下徒刑。他也提到，國民黨立委馬文君選前也是這樣被攻擊，他呼籲藍軍不可以單打獨鬥，一定要團結起來，國家機密保護法不是民進黨的遮羞布。

無黨籍立委高金素梅批評，她在立法院22年來，政務官愈來愈不倫不類，說話沒教養、沒風度，執行政策亂了套，中華民國這棵大樹看來茂盛，卻被所謂機密蛀蟲、國安蛀蟲蛀到快枯萎了，徐巧芯是非常了不起、勇敢的啄木鳥，正要把蛀蟲消滅掉，所以她要給徐巧芯支持加油打氣，

國民黨立委陳玉珍說，國民黨不會因為民進黨府院黨，整個國家機器追殺勇敢揭弊的國會議員，就因此退卻，國民黨力挺徐巧芯，也會更團結、更努力監督執政黨。

國民黨立委羅智強說，民進黨說在野黨應該有高度氣度參加五二○就職典禮，他想問即將接任國安會秘書長的吳釗燮有高度嗎？民進黨有對徐巧芯的人身安全展現一點同理心嗎？準總統賴清德將心比心，站出來講點話，呼籲綠營不要再騷擾徐家，沒那麼困難。

新北市議員林金結說，本周三他將出席國民黨中常會，要求黨中央一定要出來力挺徐巧芯，更不排除上街頭，到外交部丟雞蛋抗議。

徐巧芯表示，外交部所有文件都列密等，這是常態，外交部對她提告是他們的權利，但外交部只是在轉移焦點，至今卻沒人出面說清楚1000萬美金的流向、採購多少台灣醫材，透過什麼方式採購，只看到吳釗燮說他是魔法部的「林北」，這就是我們的外交部長。

徐巧芯說，113席立委各有問政方式，如果今天有一份最高機密文件，私下追查溝通後發現是驚天弊案，作為立委，要因為這是密件所以配合政府閉口不談，還是要站出來為人民發聲揭弊？政治人物應該希望創造更好的政策、為人民謀福利，找出政府有不合理的金流使用，否則他們選立委要幹嘛？

徐巧芯也說，她不後悔揭露相關文件，未來也會堅持追蹤到底，吳釗燮15日將受邀來立院備詢，會繼續直球對決。

國民黨立委賴士葆、林沛祥、馬文君、徐欣瑩、牛煦庭、羅明才、葉元之；新北市議員江怡臻、林國春及台北市議員張斯綱等人皆現身力挺。

國民黨 民進黨 趙少康

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