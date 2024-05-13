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新聞評論／蔡英文成超級大總統 逼憲政民主走鋼索

聯合報社論
蔡英文做成超級大總統。(記者蘇健忠／攝影)
蔡英文做成超級大總統。(記者蘇健忠／攝影)

8年前就職時，蔡英文總統叮嚀民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」；但經過時光驗證，這句話已成了文青式謊言。8年來，圍繞蔡政府最多的批評，卻是「權力的傲慢與愚昧」。蔡英文超級總統制下的「綠色威權黨國」，已逼使中華民國憲政民主和國家體制走上鋼索，屢屢瀕於墜落深淵的險境。

準總統賴清德競選時曾說出「中華民國憲法是災難」的驚句，蔡英文為其解套，稱「中華民國憲法不是災難，和九二共識的連結才是」。事實上，爭議的根源就在蔡總統嘴上稱遵守憲法，施政上卻緊扣「反中」及「去中華民國」主軸，基本國策更由「中華民國台灣」置換成「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，以「兩國論」否定憲法和兩岸條例的「一中前提」。無論兩岸、外交，乃至課綱、防疫皆以「台灣主體論」施政，一再讓毀憲護憲成為內政爭議核心。

蔡政府自恃完全執政，隨即力推異於正常預算的「前瞻基礎建設特別預算」，時任立法院長蘇嘉全進而自創「一事不二議」規定，剝奪在野討論的權利，讓立法院淪為行政院立法局。在意識形態掛帥的《促轉條例》、《不當黨產條例》，乃至強推「國安五法」和《反滲透法》，假護民主之名，行反民主之實。舉凡預算、人事及法案，蔡政府在國會所向披靡，更示範「國會已死」的民主體制有多恐怖。

國會監督成空，「有權無責」的總統權更肆無忌憚，就連最應符合程序正義的「司改會議」，結論都隨她指示裁奪。現任15名大法官全由蔡英文提名，其中多人根本認為中華民國是「被廢棄的國號」，立院仍照單全收，讓這些無視中華民國客觀存在的大法官來釋憲，也讓獨立的司法權淪為綠色黨國威權的「附隨組織」。最近國民黨提出國會改革法案，綠總召柯建銘則主張釋憲解決，無非相信這批大法官可以為綠政權護航到底。

立院失能，司法偏斜，職司糾彈的監察院也虎牙盡失。當監院由陳菊領軍，滿朝舉目望去都是菊系或新系人馬，監委能彈劾誰？監委可以為30年前的舊案調查侯友宜，卻不肯彈劾敗壞官箴接受性招待的陳宗彥，如此綠色色盲，要談什麼監督、談什麼正義？

行政權獨大，憲政制衡機制被點穴，國家機器四處肆虐，獨立機關不獨立，行政權進而用網軍監控全民和在野黨，檢調辦案都要「先看黨證」。當國家資源不斷被分配給「綠友友」，輿論呈現一言堂民粹現象，正義和言論自由所剩幾希？

蔡總統談話言必稱民主，施政卻以反民主為能事。當民進黨在地方選舉遭遇重挫，蔡總統竟刻意逆反民意選擇，任命敗選者出任閣揆及部次長，這些人轉身成為中央決策者，反而主宰地方資源的分配。中央與地方的權責不明，行政機能阻斷，從建設、防疫、食安、社福無不如此。藍綠執政城市資源分配不公，更加劇台灣內部分裂，總統正是始作俑者。再看，蔡總統憑恃威權屢次干預最高學府台大的人事和校內事務，還不惜為林智堅論文抄襲護短，扭曲學術規範。也難怪，她連自己的升等論文都要保密卅年，不敢接受外界檢驗。

無意守護憲法，動輒悖離中華民國憲政體制，蔡總統甚至一度想修憲廢掉考監兩院，如果成功，憲法自此開始崩塌。若非修憲門檻很高，中華民國憲法恐怕真的難保，就連「中華民國台灣」都將風雨飄搖。憲法是國家根本大法，這樣不能守憲護憲的總統，要用什麼來守護中華民國？這樣的「蔡規」，真值得「賴隨」嗎？(轉載自聯合報社論)

中華民國 蔡英文 預算

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