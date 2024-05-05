黃國昌布局2026 高度「尊侯」大讚侯友宜城市治理值得學習

民眾黨立委黃國昌化身「微笑國昌」，贈送民眾康乃馨肥皂花。(記者葉德正／攝影)

布局2026新北市長，民眾黨立委黃國昌緊跟新北市長侯友宜 ，積極參與「行動治理」座談會，盼直接與各地里長接觸，企圖從藍綠長期把持的里長系統中找到突破點，黃國昌高度肯定侯友宜城市治理模式。黃國昌曾私下表示，侯友宜行動治理由市長直接與里長溝通，免受議員牽制，增加處理陳情案效率，「值得民眾黨學習」。

不過，現場觀察，侯友宜與副市長劉和然嫻熟新北地方事務，遇到里長都能直接喊出名字「稱兄道弟」，對比之下，黃國昌個性比較放不開，在多次行動治理場合上，黃國昌鮮少與里長們有更多互動。

侯友宜2018年上任後，即展開行動治理座談會，由市長率領局處首長，與地方里長面對面座談，除市府重大建設溝通外，里長最關心的「路平、燈亮、水溝通」議題，更是案案列管，直到案件被解決才會解列。

市長直接與里長溝通，不再透過中間的議員，雖被部分議員認為市府藉此弱化議員角色，里長一把抓，民進黨 新北市長候選人林佳龍當年也笑侯「把市長當里長做」，但就是這些民眾日常，比推出什麼轟動國際的政策還要有感，市長親自處理案件效率倍增，也可免受地方議員牽制，也讓侯市政滿意度屢創佳績。

黃國昌說，侯友宜到各地行動治理時，也是對自己派任各區區長的重要考評，通常會到座談會的案件，都會先由區長與里長對口，區長如果「按捺」不好里長，無法解決問題，適任性就會遭到質疑；他認為侯這套從警界引入的管理哲學，效果顯著，也是值得民眾黨學習的地方。

黃國昌也說，市府29區局處首長，也各自有「責任區」，如果市長無法出席活動，就會由該區負責的局處首長代替市長出席，同樣座談會情況，責任局處首長也必須要有所掌握。

據指出，黃國昌在新北高度「尊侯」，其實就是想從中學習城市治理方式，也能透過參與行動治理，接觸平時已經被藍綠掌握的里長，希望有所突破。