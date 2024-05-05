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才說沒受邀520 朱立倫隔天接獲總統府電話

台灣新聞組╱台北5日電
國民黨主席朱立倫(前)被問到是否有收到五二○總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」。(記者許正宏／攝影)
國民黨主席朱立倫(前)被問到是否有收到五二○總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」。(記者許正宏／攝影)

五二○總統宣示就職倒數兩周，負責單位已開始致電邀請貴賓出席。國民黨主席朱立倫表示，3日他說沒收到邀請，但經媒體報導後，辦公室隔天就接到總統府電話通知，至於是否參加，他將等收到正式邀請後再回覆。

本報系聯合報報導，新北市長侯友宜昨出席出席中山國小校舍改建啟用典禮，也被問及是否有收到邀請函，他僅說公務行程非常繁忙，「即使我沒有辦法出席，也會給予滿滿祝福」。現階段人民最期待的就是大家最關心的食安、治安、產業經濟的發展，希望政府可以拿出魄力去解決這些問題，讓台灣可以更好。

國民黨智庫國家政策研究基金會3日舉辦「五二○新政府 新期待 別讓人民受傷害」記者會，董事長朱立倫、執行長柯志恩、召集人高思博、陳學聖、陳宜民、等人一同出席，發布「大數據民意趨勢」，並且對死刑存廢、憲政回歸、國防戰略、打詐防治、能源永續、教育、淨零碳排等近30項政策方向提出建言，並希望賴清德政府能有正面回應。

會後朱立倫受訪，針對立委徐巧芯捲入夫家詐騙爭議、總統府喬NCC人事爭議、核電廠乾式儲存場過關、電價凍漲等等近來各項時事議題進行回應，最後在問到是否有收到五二○總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」。

台北中國時報報導，朱立倫4日表示，謝謝各位媒體大肆報導，後來聽說辦公室就接到邀請電話，媒體追問，主席會出席嗎？朱再說，正式收到邀請再回覆。

這次國宴移師台南福爾摩沙遊艇酒店，賴清德透過臉書表示，結合台灣各地豐美物產，呈現台灣多元及豐富飲食文化，更有獨特與傳承的寓意，要讓世界看見台灣。

賴清德 國民黨 侯友宜

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