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親綠民調 蔡英文執政成績61.7分 馬英九52.4 扁46.3分

台灣新聞組／台北5日電
美麗島電子報民調，蔡英文總統執政平均成績為61.7分，超過馬英九跟陳水扁卸任前的分數。(本報資料照片)
美麗島電子報民調，蔡英文總統執政平均成績為61.7分，超過馬英九跟陳水扁卸任前的分數。(本報資料照片)

蔡英文總統將在本月卸任，「美麗島電子報」公布4月國政民調，題目就是蔡英文總統執政的滿意度。數據顯示，台灣民眾對蔡總統的信任度與滿意度都接近5成，執政平均成績為61.7分，超過馬英九跟陳水扁卸任前的分數。不過在國內經濟表現的評價，61.7%認為現況不好，只有34.1%的受訪者滿意。

「美麗島電子報」在蔡英文卸任前進行最後一次調查，以過去8年執政表現來看，64.6%民眾給予及格，平均分數是61.7分。對照兩位前總統的調查結果，民眾對馬英九執政成績的評分為52.4分，陳水扁的執政成績則是46.3分。

詢問「國內整體經濟現況」，61.7%給予負面評價，比3月增加1.7個百分點；持正面態度的民眾比上個月減少1.7個百分點，來到34.1%。對比蔡英文8年前就任後的首次調查（2016年5月26至27日，台灣指標民調），當時僅有6.2%認為台灣整體經濟現況算是好，高達85.3%覺得不好。

執政表現評分方面，以60分為及格，有64.6%給予及格，其中27.6%的評分超過80分，換算後平均分數是61.7分，中位數跟眾數都是60分，僅2.5%未評分。經由交叉分析顯示，台北市與桃竹苗和基宜花東離島、30至49歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等，對蔡英文8年執政成績評為不及格。其餘民眾評分皆超過60分，國小以下學歷（70.0分）、民進黨支持者（81.5分）最高。值得注意是，滿意執政的民眾，對8年執政成績評分為77.3分，至於不滿意的民眾則評分44.5分。

蔡英文 馬英九 民調

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