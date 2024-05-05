新聞評論／國土署為賴皮寮解套 馬屁拍錯方向

準總統賴清德大選期間被爆萬里老家違建，他拒拆稱要捐作信託，被網友戲稱「賴皮寮」，不少人前往「朝聖」觀光。(本報資料照片)

總統大選期間賴清德 老家的「賴皮寮」爭議，選後國土署迅速為其解套，但因適用的是「北泰雅原住民 族特定區域計畫」，讓爭議再起。國土署急為賴皮寮解套，但用這種削足適履、獨厚權貴的方式處理，卻完全畫錯重點。

大選期間，三位總統候選人都爆出房舍土地爭議。不過，侯友宜凱旋苑並無違法問題，僅被質疑租金 太貴，侯辦宣布凱旋苑青年租金補貼方案；柯文哲持分的農地違規以停車場使用，也第一時間刨地還原。僅有賴清德老家，因說法反覆，涉及違建，又賴著不拆，被稱「賴皮寮」，而賴清德除宣示不易實現的「捐作公益信託」，並無任何有效處理。

為幫賴皮寮解套，國土署提出比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」處理的方式，將2017年5月16日以前的私人礦業用地，由地方政府變更為建築用地，讓賴皮寮就地合法。但首先產生的疑義是，「北泰雅原住民族特定區域計畫」的依據是「區域計畫法」，而更上位的法源卻是「原住民族基本法」。換言之，該計畫對象就是原住民。廢礦區既非原鄉，賴清德更非原住民，貿然適用，法理無據。

國土署的作法，立即引發反彈。因為國土署只「適用」賴皮寮，範圍更大、人數更多、爭取更久的新北市水金九地區卻未能納入，當地居民因此怒吼「獨厚賴清德太難看」。其他有類似問題的，還有長期禁建的台北市社子島。這些民眾的心聲，也是全國民眾的共同質疑。

而國土署的解釋，也讓人哭笑不得。國土署說，水金九未能納入適用，是因為該地區使用樣態複雜，會請新北市政府提供範圍，並由經濟部地礦中心盤點分析後，再併案討論。國土署還反過來質疑地方政府毫無作為，以致衍生後續問題。長期不作為的國土署，不但獨厚賴清德，更是做賊喊抓賊。

國土署殫精竭慮謀賴皮寮解套之方，當然是拍準總統馬屁。國土署長吳欣修是台南幫官員，一路跟著賴清德扶搖直上。大選期間國土署就多次站上第一線，左護賴皮寮，右批新北市府。但從辯護到解套，國土署都搞錯重點。

廢礦區土地使用問題，確實由來許久。但賴皮寮爭議的關鍵，不只在「違建」，更在「說法反覆」與「相對剝奪」。賴清德曾有「親戚的房子」、「有繳稅」，「只是工寮不是違建」等說法，一一被戳穿，結果不但是違建，而且還是新違建，也未曾繳稅；而所謂的「親戚」，就是賴清德的兒子。這讓無殼或有類似情況卻苦思無解方的一般民眾，怎會不生相對剝奪感？

以礦廢區違建為例，早在2007年，就有大批萬里崁腳廢礦區居民因地主賣出土地，被迫拆屋還地。當時中央執政的是民進黨陳水扁政府，亦未能妥善處理。賴清德時任立法委員，卻未見聲援老家鄉親。原來賴清德早在前數年就購得土地，當地居民困境與其無關。「事不關己，就不處理」，正是民進黨從總統、立委到國土署的基本態度。

國土署解決賴皮寮爭議，只有兩個途徑：一是要求地方政府依法辦理，所有新違建即報即拆，不應例外。如要解套，則應以通案方式，重新擬定合乎法律規定的辦法，而非簡單粗暴的專案適用特定計畫解決。否則強拍馬屁，除了陷準總統於不義，只是讓爭議更加擴大。

面對國土署不公不義且適法性被高度質疑的作法，賴清德應明確表態是否接受。如果尚未就任總統，就先享量身訂製、就地合法的特權，大開逢迎鑽營之門，賴清德要用什麼價值來領導國家？