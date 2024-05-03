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「沒有牧羊人身上沒羊群味」 賴清德勉新閣：傾聽民意

記者蔡晉宇／台北即時報導
520新政府將就任，賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。(記者蔡晉宇／攝影)
520新政府將就任，賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。(記者蔡晉宇／攝影)

520新政府將就任，賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。賴清德表示，沒有一個牧羊人，身上沒有羊群的味道，執政者也必須如此，勉勵新閣員們要了解民意需求，施政才會得到人民支持。

賴清德表示，新內閣有超過一半閣員是無黨籍，充分向社會取財；這當中有些人在原本領域裡都有傑出表現，甚至連退休生活都規畫好了，正是要享受生活的時候，感謝願意放下小我、共同承擔的勇氣，尤其現在立院是三黨不過半局面。另外包括林佳龍、顧立雄、李孟諺，都從原本職位上轉任其他挑戰，都可以看出每一位閣員都願意放下小我，成就大我。

賴清德指出，新內閣目標是「行動創新」，沒有行動不行，但光有行動也不能成就，行動創新內閣正好符合台灣當前需要。

賴清德說，有三點要勉勵新團隊，第一、落實國家希望工程、均衡台灣建設計畫的競選政見，將台灣打造成為民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，只有人人有希望，國家才有希望，希望能打造讓每個縣市發揮特色，處處可以安居、人人可以樂業。

賴清德表示，對於在野黨大選期間提出的政見，如果評估對人民有益，也可以納入，若對人民無益可以先放一邊；有益但還有爭議的，執政黨族無旁貸，要來溝通。

賴清德第二點引述三國志一段話指出，「能用眾力，則無敵於天下矣；能用眾智，則無畏於聖人矣」，台灣面臨的各種挑戰，沒有一個是單一部會可以解決，一定都要跨部會，能眾志成城，發揮團隊精神、跨部會協調是很重要的精神。

賴清德說，第三點要請新團隊傾聽民意，發揮專業、全力以赴。傾聽民意部分他要再引用教宗方濟各一段話「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」，只有服務人民的時候，那才是真正的權力。

賴清德最後勉勵，每個閣員都是一時之選，該提出新的對策就提出，該鬆綁法令就鬆綁，該提出新的法律就提出，請大家全力以赴。未來立院三黨不過半，會有更多折騰，但新團度也有民進黨立院黨團做後盾；最重要的是，如果施政做得好，民意就是是團隊的後盾，這時民進黨國會沒過半，就不再是問題。

賴清德 民進黨 方濟各

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