黑白集／范雲被洗臉 學運老將變雙標戰士

立法委員范雲。(本報資料照片)

民進黨 版「國會改革相關法案」表決大戰，焦點變成綠、白立委范雲、黃國昌互嗆。兩人都曾在太陽花學運大出鋒頭，如今一個站在權力那一邊，一個站在權力對立面。誰背叛了理念，一眼即知。

比起黃國昌，范雲還曾參與野百合學運，算是「學運老將」。她原未像其他野百合世代加入綠營，卻在創立「社民黨」自兼主席後，接受民進黨「招安」，成為不分區立委。過去的「平權 鬥士」，變成「雙標戰士」，對民進黨忠誠護航，連許多綠營老將都瞠乎其後。

此次范雲提修「立法委員行為法」，要將反性騷 、反性別歧視條文納入，但現行「交紀律委員會議處」事項，就有「其他違反應共同遵守之規章」條款；在已有性騷防治法、性平法等規範下，何須再疊床架屋？就算要修法，范雲不是新科立委，何以民進黨席次過半時不修，卻等到現在才提？

范雲提案，不過是想混水摸魚，情勒在野黨。如果藍白反對，則可扣對方「反性平」大帽；至於兩性平權與否，恐非她關心的議題，否則怎會當初罵民進黨「對不起民主二字」，後來「打不過就加入」，自己成了綠委。

因黃國昌反嗆她「我有欠妳喔」，范雲便說自己「被噴滿臉口水」，所以「趕緊去洗臉」。但近幾年范雲所作所為，早被洗了無數次臉，洗也洗不乾淨了。